انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن تردد قناة زي ألوان علي النايل سات وأهم مواعيد المسلسلات المعروضة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعد تردد قناة زي ألوان علي النايل سات من أهم وأكثر الترددات التي تتابع علي التليفزيون في مصر والسعودية والعالم العربي، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة من أفضل المسلسلات العربية والهندية والتركية والتي ينتظرها الآلاف من المشاهدين يوميا، ومنذ نشأة القناة عام 2012 وهي تعتبر القناة رقم واحد للمشاهد العربي نظرا لجودة المسلسلات التي تعرض من خلال القناة وعرضها لمسلسلات مناسبة للمشاهدة العائلية، حيث يمكن أن تتابع جميع الأسرة القناة دون حرج من عرض أي شئ مخالف لتقاليدنا العربية، بالإضافة إلي عرض المسلسلات بدبلجة عربية رائعة وصورة واضحة مميزه مما يجعل قناة zee alwan هي الاختيار الأول للأسرة العربية.

الآن اضبط تردد قناة زي ألوان علي النايل سات

نقدم لكم متابعينا الأعزاء أحدث ترددات قناة زي ألوان zee alwan علي القمر الصناعي المصري النايل سات، حيث تزايد البحث مؤخرا علي محركات البحث عن أحدث تردد للقناة لمتابعة المسلسلات العربية والتركية والهندية التي تعرض علي شاشة قناة zee alwan، حيث تقوم القناة بعرض المسلسلات بدبلجة عربية متميزة مما يزيد من أعداد المتابعين للقناة في جميع أنحاء الوطن العربي واليكم متابعينا الأعزاء أحدث ترددات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11418 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/4

أهم المسلسلات التي تعرض علي قناة زي ألوان ومواعيد عرضها