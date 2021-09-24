نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 عبر الإنترنت بموقع حلم mydream mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي، حيث يمكنكم الآن تسجيل رقم الجوال عبر موقع الحلم الإلكتروني لدخول سحب الحلم القادم أو الاشتراك في مسابقة الحلم موسم 2021م، حيث من المقرر أن يتم إجراء سحب مسابقة الحلم على مبلغ 250.000$ نصف مليون دولار أمريكي لكافة المشاركين، ولا تزال فرصة المشاركة في مسابقة الحلم قائمة لحين إجراء السحب اليوم، ومن يرغب في الحصول أرقام مسابقة الحلم المرادفة لبلدكم أو التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الإنترنت أو عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات الثلاث المعلن عنهم لدخول سحب الحلم القادم، أو الإطلاع على أسماء الفائزين في مسابقة الحلم منذ بدء المسابقة وحتى اليوم، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان من جانب مسابقة الحلم عن طريق الإعلامي مصطفى الأغا عن إطلاق الموسم الخامس عشر من مواسم الحلم، والذي يعتبر الموسم الأكبر على الإطلاق، حيث تم رصد مبلغ 3.500.000 دولار أمريكي مجموع الجوائز التي سيتم توزيعها على الرابحين أو الفائزين على مدار العام الجاري من جانب المنظم “شركة mbc”.

وقد تم فتح باب التسجيل أو الاشتراك في مسابقة الحلم اعتباراً من تاريخ الحادي والثلاثون من شهر يناير للعام الجاري، وتستمر فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم متاحةً على مدار العام، حيث من المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل والمشاركة في المسابقة بتاريخ الثلاثون من شهر ديسمبر 2021م، وأي دخول بعد ذلك التاريخ يعتبر لاغياً.

ويتيح موقع مسابقة الحلم الرسمي إمكانية تسجيل رقم الهاتف للاشتراك بالمسابقة ودخول سحب الليلة، حيث يتم دخول الموقع الإلكتروني ثم النقر على مفتاح الدولة لاختيار المفتاح الخاص بالدولة التابع لها المشارك، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص به، والنقر على اشترك الآن، ويمكنكم الحصول على رابط موقع مسابقة الحلم لتعبئة أو تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 الآن من خلال التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

اسم الفائز في مسابقة الحلم 500.000$

تم الإعلان من جانب الإعلامي مصطفى الأغا من خلال قناة mbc عبر برنامج كلنا نفوز الليلة عن اسم الفائز في مسابقة الحلم بتاريخ 15 مايو 2021م بجائزة 500.000$، حيث فاز مصري مقيم بمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية ويعمل كمحاسب، ويمكنكم التعرف على اسم الفائز من خلال التالي:

وقد أوضحت مسابقة الحلم أن جميع المشاركين في المسابقة مؤهلين لدخول سحب الحلم على منزل الأحلام في جزيرة اليونان، ولم يتم تحديد موعداً لإجراء السحب حتى الآن، كما أعلنت عن فوز حمزة البشير من الكويت بتاريخ 15 مايو 2021م بجائزة سحب تطبيق الحلم في رمضان البالغ قيمتها 30.000$.

سحب مسابقة الحلم القادم 2021

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم والمسؤول علن تقديم برنامج حلم عن قيمة سحب مسابقة الحلم القادم عبر حساب المسابقة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تبلغ قيمة السحب ربع مليون دولار 250.000$.

تحديث: تم الإعلان عن اسم الفائز الجديد في الأول من يوليو 2021م من جانب مسابقة الحلم وبواسطة الإعلامي مصطفى الأغا، حيث فاز أحمد إبراهيم محمد من مصر المقيم بدولة الإمارات بمبلغ 250.000$، ومن يرغب في التعرف على موعد سحب الحلم القادم، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ولم يتم تحديد موعد سحب الحلم القادم حتى الآن، فقط قم بالاشتراك عن طريق إحدى الطرق المتوفرة للمشاركة في الحلم إما عن طريق إرسال رسالة نصية على هاتف مسابقة الحلم المرادف لبلدك، أو من خلال تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

مسابقة الحلم السحب القادم

تم الإعلان من جانب مسابقة الحلم من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قيمة جائزة مسابقة الحلم القادمة والتي تبلغ 250.000$ دولار أمريكي، ولم يتم تحديد موعداً لإجراء السحب بشكل رسمي حتى الآن، ومن يرغب في الاشتراك في مسابقة حلم 2021م، يمكنه ذلك من خلال اتباع كيفية وخطوات الاشتراك الموضحة بالفيديو المرفق بالمقال.

موعد سحب مسابقة الحلم القادم 2021

تم الإعلان من جانب الإعلامي مصطفى الأغا مُقدم جوائز برنامج الحلم عبر شاشة قنوات MBC الراعية لمسابقة الحلم اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 24 سبتمبر 2021م عن تبقي ستة أيام فقط على سحب الحلم القادم خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تبلغ قيمة جائزة سحب الحلم القادم ربع مليون دولار أمريكي (250.000$).

فمن يرغب في الاشتراك في سحب مسابقة الحلم 2021 القادم الآن، وزيادة فرصة التأهل للفوز بالجائزة، يمكنه ذلك من خلال إرسال رسالة نصية SMS على الرقم المرادف لبلده، أو اتباع رابط موقع الحلم الرسمي المرفق بالمقال ثم تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 والنقر على اشتراك.