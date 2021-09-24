نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 mydream تسجيل سحب الحلم القادم 250.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream عبر موقع الحلم الإلكتروني الرسمي، حيث يوفر برنامج الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة عن طريق موقع حلم الإلكتروني، كما يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك، وقد تم فتح باب التسجيل في الحلم موسم 2021م اعتباراً من تاريخ 31 يناير للعام الجاري، ويستمر باب التسجيل في الحلم مفتوحاً على مدار العام الحالي ليتم إغلاق تسجيل الحلم بتاريخ 30 ديسمبر 2021م، وفي حال الرغبة في دخول المسابقة بعد هذا التاريخ، فيعتبر لاغياً لأي سببٍ كان، ومن خلال ثقفني ننشر طريقة الاشتراك في الحلم موسم 2021، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2021 يمكنه ذلك الآن.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream

أطلقت شركة mbc المسؤولة والمنظمة لمسابقة الحلم موسم 2021 الخامس عشر منذ انطلاقها، حيث تعد مسابقة تفاعلية تساعد الأشخاص المشاركين في المسابقة على تحقيق أحلامهم، وتتيح المسابقة إمكانية التسجيل لجميع المشتركين البالغين سن الرشد من كافة أنحاء العالم عند توفر خدمة الاشتراك في المسابقة، ولا يتم السماح للعاملين لدى المنظم أو الأقارب من الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضاً بالاشتراك في المسابقة.

وتتيح مسابقة الحلم 2021 إمكانية الاشتراك في الموسم الجاري من خلال الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي، ثم النقر على مفتاح البلد التابع لها من القائمة المتوفرة (السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات – فلسطين – البحرين)، ثم تعبئة رقم جوال المشترك، ثم النقر على اشتراك الآن.

كما يمكن المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – Dream – reve) على الرقم المرادف لبلدك الخاص بشركة المحمول التابع لها، وبعد أن يتم إرسال الرسالة ثم الإجابة على السؤال التالي بصورة صحيحة، فبذلك تكون قد شاركت في مسابقة الحلم ومؤهلاً لدخول سحب مسابقة الحلم القادم موسم 2021.

المشاركة في مسابقة الحلم موسم 2021م

عند الاشتراك في مسابقة الحلم سيتم تلقي رسالة ترحيب تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة، إلى جانب استلام رسالة أخرى مع السؤال والأجوبة المحتملة وتكون إجابة واحدة صحيحة والأخرى خاطئة، أو استلام رسالة تحتوي على رابط فيديو يحتوي على سؤال يجب الإجابة عليه بإرساله عن طريق رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك.

ويجب العلم أن كافة الرسائل الترويجية التي تتعلق بمسابقة الحلم التي يتم إرسالها للمشاركين هي رسائل مجانية، وتوفر المسابقة إمكانية الاشتراك في المسابقة عن طريق العديد من الطرق، حيث يمكن الاشتراك عن طريق موقع حلم mydream.mbc.net الرسمي أو من خلال الرسائل النصية أو من خلال التطبيق الرسمي للمسابقة أو عن طريق خدمة الاشتراك التلقائي، ويمكنكم دخول السحب عن طريق اتباع كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الموضحة بالمقال.

موعد سحب مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان رسمياً من قبل مقدم برنامج الحلم الإعلامي مصطفى الأغا على شاشة قنوات MBC اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 24 سبتمبر 2021م عن تبقي ستة أيام فقط على سحب الحلم القادم خلال شهر سبتمبر 2021م، وتبلغ قيمة جائزة سحب مسابقة الحلم القادم مبلغ ربع مليون دولار أمريكي (250.000$)، فمن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الآن، يمكنه ذلك من خلال إرسال رسالة نصية SMS على الرقم المرادف لبلده وفق طريقة أو كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الموضحة.

اسم فائز مسابقة الحلم الأخير يوليو 2021

تم الإعلان بصورة رسمية عن اسم الفائز الجديد في الأول من يوليو 2021م من جانب الإعلامي مصطفى الأغا، حيث فاز أحمد إبراهيم محمد من مصر المقيم بدولة الإمارات بمبلغ 250.000$، ومن يرغب في التعرف على موعد سحب الحلم القادم، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي

يتيح موقع مسابقة الحلم الرسمي الإلكتروني إمكانية تسجيل رقم الجوال للاشتراك في سحب الحلم القادم، وذلك عن طريق دخول موقع الحلم الإلكتروني الخاص بالمسابقة، ثم الضغط على مفتاح الدولة لاختيار الدولة التابع لها المشارك من قائمة الدول المتاحة، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص به والنقر على “اشترك الآن”، ويمكنكم دخول موقع مسابقة الحلم من اتباع الرابط التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net).

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الحلم موسم 2021، حيث بلغ عدد الفائزين حتى الآن 9 فائزين، وسيتم الإعلان اليوم السبت بتاريخ 15 مايو 2021م عن اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم بجائزة نصف مليون دولار، ومن يرغب في التعرف على أسماء الفائزين منذ بداية المسابقة يمكنه ذلك من خلال التالي:

محمد اللباني من الإمارات، فاز بمبلغ 125.000$ بتاريخ 25 فبراير 2021م لإكمال بناء منزله. محمد مقبول حسين من السعودية فاز بمبلغ 5.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م جائزة المستوى البرونزي. أمجد كوجان من السعودية فاز بمبلغ 10.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م جائزة المستوى الفضي. حميد أدهي من السعودية فاز بمبلغ 15.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م جائزة المستوى الذهبي. سيد سعد محمد من مصر فاز بمبلغ 20.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م جائزة المستوى البلاتيني. إبراهيم عبد الغني السيد من مصر فاز بمبلغ 30.000$ بتاريخ 11 مارس 2021م جائزة المستوى الماسي. محمود محمد العبيد من الإمارات فاز بمبلغ 250.000$ بتاريخ 1 أبريل 2021م جائزة الحلم. محمد طارق عبد الوهاب مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية فاز بمبلغ الحلم للاهتمام بالعائلة بتاريخ 15 مايو 2021م وقيمة الجائزة هي 500.000$. حمزة البشير من الكويت فاز بمبلغ 30.000$ بتاريخ 15 مايو 2021م جائزة الفائز بسحب تطبيق الحلم الحصري في شهر رمضان المبارك.

ومن يرغب في الاشتراك في المسابقة يمكنه ذلك من خلال اتباع طريقة أو كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الموضحة بالمقال.

اسم الفائز في مسابقة الحلم 500.000$

تم الإعلان من قبل الإعلامي مصطفى الأغا عبر قناة mbc من خلال برنامج كلنا نفوز الليلة عن اسم الفائز في مسابقة الحلم بجائزة 500.000 دولار، حيث فاز بالجائزة مصري مقيم بمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت المسابقة أن جميع المشاركين في المسابقة مؤهلين لدخول السحب على منزل الأحلام في جزيرة اليونان.

ولم تحدد المسابقة موعداً لإجراء السحب على منزل الأحلام حتى الآن، وقد أعلنت المسابقة عن فوز حمزة البشير من دولة الكويت بمبلغ 30.000$ جائزة سحب تطبيق الحلم خلال شهر رمضان.

سحب الحلم القادم 250.000$

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم جوائز مسابقة الحلم عن قيمة سحب مسابقة الحلم القادم وهو ربع مليون دولار 250.000$ عبر حساب المسابقة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولم يتم تحديد موعد سحب الحلم القادم حتى الآن، فقط قم بالاشتراك عن طريق إحدى الطرق المتوفرة للمشاركة في الحلم وفق الشرح الموضح عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 بالمقال.