نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داوود القوية على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عروض بن داوود تقدم مجموعة من العروض القوية على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي. فهذا اليوم الوطني السعودي هو يوم مهم بشكل كبير لدى الشعب السعودي العظيم. تيمنن بهذا اليوم العظيم الذي تم توحيد المملكة والاحتفال بهذا اليوم من كل عام من قبل جميع أفراد المملكة العربية السعودية. بالإضافة لذلك تقدم بنده احتفالاً بهذا اليوم مجموعة رائعة من الأجهزة المختلفة بأسعار جبارة لا تفوتها. عروض بن داوود القوية على الأجهزة الإلكترونية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي يقدم بن داوود عروض رائعة وقوية على مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية كالهواتف والشاشات بأسعار مذهلة. احصل على ايفون 12 برو، بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. سعر الجهاز 4294 ريال سعودي. اشتري شاشة دورا ال اي دي سمارت، تلفزيون ذكي. كما يمتلك شاشة عرض مقاسها 58 بوصة، بسعر 2391 ريال سعودي.

ديل لابتوب، Dell Lapto، مزود بمعالج كور اي 3، وشاشة عرض مقاسها 15.6 بوصة. كما يحتوي على قرص تخزين مساحته 1 تيرا بايت اتش دي دي، وذاكرة تخزين عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. سعر الجهاز داخل العرض 1691 ريال سعودي.

احصل على خصم 78 ريال على هاتف هواوي جوال واي 7 ايه، يعمل بنظام أندرويد 10. كما يحتوى على ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، وعشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. أما دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل، والخلفية 48+8+2+2 ميجا بكسل. سعر الجهاز 691 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي. أسعار بن داوود على الأجهزة الكهربائية بسعر موحد لن تجده في أي مكان اشتري اورينو سماعة بلوتوث، بسعر 91 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي واستمتع خصم 48 ريال.

استمتع بشراء سوار اللياقة بألوانه الرائعة بسعر 91 ريال سعودي، العرض متوفر في كلاً من مكة وجدة.

بمناسبة الدخول على الشتاء اشتري جهاز مجفف الشعر ماركة بيور للحصول على شعر خالِ من الماء ومجفف حتى لا تشعر بالبرد ولا تمرض. احصل عليه بسعر مميز 91 ريال بدلاً من 259 ريال سعودي ووفر 168 ريال.

احصل على خصم 48 ريال على غلاية كهربائية ماركة تيفال، سعة الغلاية 1.7 لتر، بقوة 2400 واط. بسعر 91 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي.

خصم 78 على مولينكس مفرمة، بقوة 300 واط، بسعر 91 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بن داوود القوية على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بن داوود القوية على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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