الخلطة الجبارة لتنظيف سيراميك الحمام من الجير والاوساخ هيرجع جديد في ثواني

تنظيف سيراميك المطبخ من الممكن أن يتم من خلال الاعتماد على عدد من المكونات البسيطة ولكن تأثيرها يعد قوي للغاية إذ أنه يجمع بين أكثر من قوة، قوة التطهير، وقوة التنظيف، وتلك المكونات هي المرشح الأول لعمل التركيبة الأفضل التي تساعد على التخلص من البقع والآثار العنيدة للطهي وتصاعد أبخرة الطعام، وفيما يلي من الفقرات القادمة نوضح بمزيد من الإيضاح والتفصيل الطريقة التي تساعد في التحضير والاستعمال لوصفة تنظيف سطح سيراميك المطبخ، وبالاستخدام المتكرر لتلك المكونات لا نجد معاناة من تنظيف السيراميك للمطبخ مرة أخرى إذ أن المكونات تعمل على الإذابة الكاملة للدهون بتفاعلها معها.

تنظيف سيراميك المطبخ

تنظيف سيراميك المطبخ يتم بالاستعانة ببعض المكونات الممتازة والتي تعمل على التحسين من ملمس ولون سطح السيراميك، وبالاستخدام الأمثل للمكونات الآتية وخلطها بكيفية معينة نستطيع أن نحصل على السيراميك الأكثر نظافة:

ربع الكوب من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب سائل منظف.

ربع كوب خل.

لتران ماء ساخن.

كيف يمكن استخدام تلك التركيبة المنظفة؟

من الممكن أن نستعمل تلك التركيبة المتميزة من خلال مسح سطح السيراميك للمطبخ من أي غبار مع البدء في وضع بيكربونات الصوديوم أو البيكينج بودر على المكان الذي تتواجد فيه البقع، ومن ثم يوضع مكون الخل وهذا المكون حال اتحاده مع بيكربونات الصوديوم يحدث تفاعل كيميائي مع وجود فقاعات نتيجة الإذابة لبقع الدهون وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون.

بترك البيكربونات مع الخل حوالي ما يقرب من الربع ساعة دون الإزالة لهما، يصبح السيراميك من اليسير تنظيفه إذ أن الخليط يساعد على التنظيف بفعالية والإزالة للدهون، وبعد تمام الإذابة للبقع المتواجدة على السيراميك نحضر السائل المنظف مع الماء الساخن وباستعمال الفرشاة المنظفة للسيراميك نتأكد من التنظيف بشكل أكبر حيث تزيل الفرشاة كل معالم وآثار الاصفرار التي تتواجد بالسيراميك ومن ثم يمكننا استعمال الممسحة كي نزيل بقايا الخليط المنظف ويتم التجفيف للسيراميك بالاستعمال للممسحة، ولا بد من الفتح للنوافذ لتام التهوية وللمزيد من التجفيف والتطهير وتعد تلك الوصفة هي الأفضل لتعقيم المطبخ.