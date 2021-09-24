شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 55% عروض اليوم الوطني

عروض جرير السعودية، تقدم مكتبة جرير الكثير من العروض والخصومات المذهلة بالموقع الخاص بالمكتبة، كما يستطيع الفرد زيارة الأقسام التي تكون متوافرة في تلك الموقع، واختيار المنتج الذي يرغب به، بحيث يتواجد بها الألعاب وطرق تعليمية للأطفال والأدوات المدرسية، وكذلك هواتف المحمول والكمبيوتر والتابلت والأدوات المكتبية.

عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% خلال شهر نوفمبر

عروض جرير السعودية

خصومات جرير أو التي تسمى “مكتبة جرير” هي من الشركات التي تم تأسيسها في سنة 1974 بأنها من ضمن المكاتب الصغيرة في الحجم بالثمانينات، كما أنها تعد من الشركات المتخصصة في مستحضرات التكنولوجيا الاستهلاكية وكذلك كافة المنتجات التي تكون خاصة بالمكتبة وأيضًا الكتب والكثير من المستحضرات الثانية في الشرق الأوسط.

تخفيضات جرير اليوم

تنزيلات مكتبة جرير على سعر شاشة من النوع ال جي حجمها يكون خمسة بوصة تكون 6999 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم سعر هاتف هواوي يكون داعم للجيل الرابع يكون 2629 ريال سعودي.

خصومات جرير سعر السماعات اللاسلكية الموصلة للبلوتوث يكون 399 ريال سعودي.

سعر الهاتف من النوع سامسونج جالاكسي اس 21 ألتر بسعة 256 جيجا بايت باللون الأزرق يدعم خامس جيل يكون 5799 ريال سعودي.

سعر الشاشة من النوع سامسونج بالدقة الواضحة يكون 3699 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم