شوف عروض العثيم تخفيضات اليوم الوطني السعودي

عروض العثيم ، لأن اليوم الوطني السعودي هو اليوم الأهم في تاريخ مملكتنا السعودية، يقدم كل القائمين على سلسلة أسواق ومتاجر عبدالله العثيم أرقي التهاني إلى جميع أبناء المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى 91 ليوم الشموخ ورفع الرؤوس يوم الاتحاد والعزة يوم الوطن الأول والأعظم، أقوى التخفيضات والعروض من أسواق العثيم على مختلف السلع المنزلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، العروض سارية من 22 سبتمبر الموافق 15 صفر إلى 28 سبتمبر الموافق 21 صفر، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني.

تخفيضات الأغذية اليوم

عروض العثيم ، صلصة طماطم هالي، تعد صلصة الطماطم أحد المكونات الأساسية لعدد كبير من الأطعمة المتنوعة بالإضافة إلى أنها تقدم عدد كبير من الفوائد للإنسان حيث أنها غنية بالفيتامينات المتنوعة وخصوصًا فيتامين سي كما أنها تساهم في الحماية من أمراض السرطانات و موازنة نسبة السكر في الدم كما تساهم أيضًا في حرق الدهون وترطيب البشرة، متاحة لدى متاجر العثيم بسعر 7.75 ريال للربطة بدلا من 9.31 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

بسبوسة بالمكسرات، تعتبر البسبوسة أحد ألذ أنواع الحلويات الشرقية وأكثرها انتشارا نظرا لمذاقها اللذيذ وفوائدها العديدة والمتنوعة حيث تساهم البسبوسة بمد الجسم بطاقة كبيرة وتعديل الحالة المزاجية كما أنها تساهم في تعزيز المناعة وتقوية صحة القلب والمحافظة على مستوي الكوليسترول في الدم، بسبوسة بالمكسرات ديلوكس الحجم الكبير بسعر 24.50 ريال.

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زيت زيتون، أحد أجود أنواع الزيت وصاحبة الفوائد المتعددة زيت الزيتون الذي يساعد في عزل الدهون من الطعام وعلاج مشاكل القولون كما أنه يساهم في تقوية الجهاز المناعة وخسارة الوزن الزائد وتقوية صحة الشعر وحماية الكبد من السموم، زيت زيتون بيتوني زجاج 500 جرام بسعر 14.95 ريال، مزيل بقع، أحد أشهر منظفات الملابس والذي يساهم وبقوة في إزالة أصعب البقع إعادة النظافة إلى الملابس والمحافظة عليها من الاتساخ السريع، مزيل البقع كلوركس عادي 3 لتر بسعر 25.95 ريال.