شوف عروض بن داوود أقوى عروض نصف السعر على مختلف المنتجات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

عورض بن داوود تقدم أقوى عروض نصف السعر على مختلف المنتجات بمناسبة ذكرى العيد الوطني السعودي. كما تقدم Bindawood مجموعة أخرى من الأجهزة سواء أكانت كهربائية أو منزلية بأسعار وخصومات مذهلة لإسعاد عملائها بهذه الذكرى الهامة وهي توحيد المملكة العربية السعودية. لذلك نقدم لكم مجموعة رائعة بل مذهلة من مختلف المنتجات الهامة لجميع العملاء المميزين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض بن داوود أقوى عروض نصف السعر على مختلف المنتجات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

تقدم أسواق بن داوود أقوى عروض نصف السعر المذهلة على كثير من المنتجات الرائعة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي تحت شعار دارنا هي عمارنا.

خصم 50% على ماسك جلاكسي الذي يعمل على تقشير الوجه، بسعر 14.75 ريال بدلاً من 29.50 ريال سعودي.

احصل على خصم نصف السعر على صبغة شعر ماركة بيورديرم، متوفر من الصبغة أكثر من لون لشعر رائع. بسعر 17.25 ريال بدلاً 34.50 ريال سعودي.

الكثير من السيدات والبنات يبحثون عن مزيل الميكب. كما أنهم يستهلكون الكثير منهم لذلك نقدم لكم أكبر عرض وهو عرض التوفير على مزيل الميك اب. احصل عليها بسعر 13.50 ريال بدلاً من 17.25 ريال سعودي.

احصل على عبوتين من كلينكس مناديل مببللة، العبوة الواحدة بها 40 منديل، بسعر 20.50 ريال سعودي.

اشتري كلينكس – ورق مطبخ5+ارول مجاناً، اشتري عبوتين واحصل على الأخرى مجاني، بسعر 29.90 ريال سعودي.

هجيز حفاضات عناية فائقة جامبو، اشتري عبوتين واحصل على الأخرى مجاني بسعر 154 ريال سعودي.

قناع كريستال الكولاجين للرقبة عبارة عن قطعة واحدة، بسعر 10 ريال بدلاً من 13 ريال سعودي.

اشتري عبوتين من جيليت فينوس، العبوة الواحدة بها ثلاث شفرات، أي أن العبوتين بها 6 حبات، بسعر 49.95 ريال سعودي.

فرشاة الأسنان اورال بي، اشتري عبوة واحصل على الأخرى مجاني، بسعر 26.50 ريال سعودي.

احصل على عبوتين من أورال بي – معجون اسنان ريبير العبوة حجمها 75 مل بنفس ثمن عبوة واحد، بسعر 35 ريال سعودي.

أسعار بن داوود القوية على الأجهزة الكهربائية