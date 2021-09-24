طبيبة تحدد أفضل خمس أطعمة تساعد على نمو العضلات، قد أوضحت طبيبه التغذية وأمراض الغدد الصماء تأتينا بوشاروفا أنه يوجد خمس أطعمة تساعد على نمو العضلات بشكل كبير للغاية، وأكدت أن الهدف الأساسي هو الحصول على كتلة عضليه لأن لا يجب على الشخص التركيز على منتجين غذائية لابد من توافر قائمة أطعمة تحتوي على منتجات غذائية مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى تغيير نسبة تكافؤ الأحماض الأمينية، وبالتالي سوف يحصل الجسم على أكبر نسبة من العناصر الغذائية.

أفضل خمس أطعمة تساعد على نمو العضلات

وبالتالي أكدت الطبيبة أن لحم البقر يحتوي على 22 جرام من البروتين والكرياتين وهذه الأحماض تعمل بشكل كبير على تمدد العضلات بالأكسجين وتساعده في القدرة على التحمل لماذا يتم استخدام مادة اكنيتين مادة مستقلة كمال الأجسام.

أما المادة الغذائية الثانية موجودة في صدور الدجاج حيث يحتوى على 110 سعرات حرارية لكل 100 جرام وبالتالي يصل عدد البروتين إلى 23 وأكدت الخبيرة أن لحم الدجاج يتم هضمه بشكل جيد، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين به وعند تناول ومسلوق يعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

أطعمة تساعد على بناء العضلات