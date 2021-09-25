نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% في اكسترا على الجوالات اليوم والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ل روض اكسترا على الجوالات المحمولة اليوم في السعودية بكافة الفروع، استطاعت اكسترا أن تحظى على مكانة مميزة في الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من الأسعار التي تناسب كافة الطبقات ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم عروض اكسترا الحصرية.

تعد شركة اكسترا من أكثر المؤسسات التي تقدم العديد من العروض والتخفيضات لجميع العملاء في كافة فروع شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية على جميع السلع والجوالات المحمولة الذكية، كما يوجد الكثير والعديد من العروض على الشاشات الذكية الكبيرة وتخفيضات وتنزيلات على جميع الأجهزة المنزلية بالطبخ، لذا سنوضح من خلال السطور القادمة العروض المقدمة في اكسترا.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية:

تقدم اكسترا لعملائها خصومات وتخفيضات على جميع الأجهزة المنزلية وإليكم في السطور الآتية أبرز عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية:

عرض مميز وخاص على دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل خمسة عشر كيلو. يحتوي العرض أيضا على ال جي غسالة تعبئة أمامية تسعة كيلو جرام غسيل وتجفيف. غسالة توشيبا تعبئة علوية عشرة كيلو جرام. يشمل العرض في شركة اكسترا على غسالة ال جي تعبئة أمامية غسيل تجفيف أربعة عشر كيلو جرام. يحتوي العرض على ال جي غسالة تعبئة علوية 24 كيلو جرام مصنوعة من ستانلس. يشمل العرض على غسالة تعبئة علوية توشيبا خمسة عشر كيلوجرام انفرتر. يشمل العرض على كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو جرام. يحتوي العرض على كلاس برو ثلاجة 14 قدم تبريد بهار. يحتوي العرض على هايبر ثلاجة أربعة أبواب 15 قدم. يحتوي العروض على كلاس برو ثلاجة 23 قدم 640 لتر. هايسنس ثلاجة بابين 17 قدم بخار.

المزيد من عروض اكسترا الحصرية على جميع المنتجات:

لا تقف عروض اكسترا عند ذلك بل إليكم في السطور الآتية المزيد من المنتجات التي يتوفر عليا العرض.

كاوية كيس برنسيس مقاس 26 بوصة.

غسالة صحون كلاس بسعة تخزينية 14 وحدة.

آلة فرد شعر براون سطح سيراميك تسخين سريع في 30 ثانية.

خصم بنسبة 1.200 ريال سعودي على أي كمبيوتر من ماركة آبل.

جهاز كمبيوتر أيسر فايف كور أي 15 بوصة رام 12 جيجا 1 تيرا.

جهاز كمبيوتر آبل مالك بوك آير 2020 بصمة لون ذهبي.

كاندي مجفف ملابس 10 كيلو، 14 برنامج اللون الأبي.

جورينيه موقد غاز بلت أن 4 عيون.

كاندي مجفف ملابس 8 كيلو، 14 برنامج أبيض.

إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من عروض اكسترا يمكنكم التوجه إلينا في كل وقت وستحصلون على كل ما ترغبون فيه.

عروض وتخفيضات على الجوالات الذكية في اكسترا بالسعودية:

تعتبر تنزيلات الجوالات الذكية في شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية من أفضل العروض المقدمة لجميع العملاء بخصم يصل حتى 65% وذلك على جوال سامسونج جالكسي زد فليب 5 جي، وتلك الجهاز يدعم 256 جيجا بايت واللون المتاح في العرض هو اللون الكريمي، ويدعم الجيل الخامس.

عرض أخر في اكسترا المتواجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على الهاتف الذكي آبل آيفون 12 برو جي وذلك الهاتف بعد الخصم المقدم من شركة اكسترا بسعر مميز 4899 ريال سعودي، والخصم لهذا الجوال يصل ل 32%، والهاتف يعمل على دعم 256 ريال سعودي، والموبايل يدعم ثلاثة كاميرات عالية الجودة وعالية الدقة.