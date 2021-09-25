شوف خصومات 60% في اكسترا على الجوالات اليوم وأفضل العروض والأسعار

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عمر شويل - جدة توفر اكسترا إلى كافة عملائها الكثير من الخصومات على كافة أنواع هواتف المحمول من كافة الماركات العالمية، فالهاتف المحمول أصبح من الأمور الضرورية التي لا يتم الاستغناء عنها من قبل أي شخص على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي أبرز هواتف المحمول التي ينطبق عليها العرض.

تشمل العروض مختلف المنتجات ليس فقط هواتف المحمول فهناك الكثير من الأجهزة الأخرى ومن أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض كلاً من هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بمساحة جيجا بايت ومتوفر عليه خصم بنسبة 22.5%، عرض على هاتف آبل أيفون 12 برو 5 جي بمساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق عرض على سامسونج جالكسي اس 21 بلس 5 جي متوفر بخصم يصل إلى 12.5%، عرض على آبل أيفون 12،5 جي بمساحة تصل على 64 جيجا متوفر باللون الأحمر وعليه خصم بنسبة 13.16%، خصم على هاتف سامسونج جالكسي إس ألترا 5 جي مع مساحة تصل إلى 128 جيجا بايت متوفر بخصم يصل إلى 23.08%، خصم على هاتف سامسونج نوت 20 ألترا 5 جي بمساحة تصل على 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي مع خصم بنسبة 32.04%، هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف مع خصم بنسبة 24.97%.

عروض اكسترا على الجوالات في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض على تلفزيون ذكي ماركة أل جي بحجم 75 بوصة وعرض على تلفزيون فائق الوضوح 55 بوصة، ابل ماك بوك برو كمبيوتر Apple MacBook Pro، اتش بي كمبيوتر محمول لاب توب Hp Intel Laptop، ديل كمبيوتر محمول لابتوب Dell ins Touch SCR، كمبيوتر اتش بي إنفي HP Envy Touch، لينوفو يوجا كمبيوتر محمول تاتش تلامس Lenovo Yoga Touch، ديل انسبيرون كمبيوتر محمول Dell Inspiron ، ابل ايباد اير Apple Ipad Air.

المزيد من عروض اكسترا

أبل ماك ميني Apple Mac Mni ، توشيبا ستالايت تاتش تلامس Toshiba Satellite Touch Notebook، ابل ايباد Apple Ipad، لينوفو فليكس كمبيوتر محمول لابتوت متعدد التلامس Lenovo Flex Multi-touch، توشيبا سات لابتوب كمبيوتر محمول Toshiba Sate، اسوس لابتوب كمبيوتر محمول ال اي دي فائق الوضوح Asus Laptop LED Full HD، ايسر لابتوب كمبيوتر محمول Acer Laptop، سامسونج جالاكسي تاب Samsung Galaxy Tab .