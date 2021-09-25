نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي في بنده ماركت ومهرجان الأسماك وغيره من عروض بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأيام الأكثر بحثاً على صفحات التواصل الإجتماعي في هذه الأيام هو كل ما يخص اليوم الوطني السعودي من إحتفالات، ومهرجانات، وكذلك خصومات، وعروض، ومعايدات، ومزايا على العديد من الأماكن والأشياء، لذلك سنقوم اليوم بنقل كل ما يخص هذا اليوم من عروض، وبالأخص عروض اليوم الوطني السعودي في هايبر بنده Hyper Panda بكل تفاصيلها، وإليكم التفاصيل:

عروض اليوم الوطني السعودي في هايبر بنده Panda

يوفر هايبر بنده ضمن عروضه لليوم الوطني السعودي 91 العديد من الخصومات بمهرجان بنده للأسماك وغيره من منتجات هايبر بنده، ومنها: عروض بنده ماركت على الجمبري المزرعة 80/100، كما يتوفر لديهم عروض على السمك المعكرونة، وكذلك على حبار البحر الأحمر، وعلى جمبري البحر الصغير، والوسط، والكبير، كما يتوفر خصومات خاصة على أسعار جمبري المزارع الكبير، والوسط، والصغير.

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Panda

يتوفر أيضاً في فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية عروض مميزة جداً على أسماك بنده بأنواعها، ومنها: عرض خاص على سعر السمك السالمون النرويجي، وعلى سعر الستيك السالمون النرويجي، وعلى فيليه السالمون، كما يتوفر خصم آخر على سعر السمك الهامور، وعلى سعر السمك الحريد الصغير، كما يتوفر خصم آخر على سعر السمك الصرع.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية Hyper Panda

ويتوفر أيضاً بهايبر بنجه العديد من الخصومات على أسعار النتجات الغذائية الأخري، والتي تشتمل على: سعر العبوات الإقتصادية من الأرز البسمتي أبو كاس بحجم 5 كيلو، كما يتوفر خصم آخر على سعر عبوات السمن البلدي النقي من فارم 800 جرام، وعلى سعر بهارات السمك المخلوطة من ماركة مجدي، كما يوجد خصم آخر على سعر قدر الضغط الألومنيوم من لامبارت.

خصومات هايبر بنده Hyper Panda على جميع المنتجات

يتوفر في عروض هايبر بنده العديد من الخصومات على أسعار منتجات الألبان والجبن، ومن بينها: خصم خاص على سعر شبيهة القشطة الطازجة من الطيب، وكذلك خصم خاص على سعر الجبنة الإيدام والجودة من بريزيدون، وكذلك الخصم المتميز على الجبنة الشيدر البيضاء، والحمراء من كيريجولد.

عروض هايبر بنده اليوم Panda

يتوفر أيضاً في فروع بنده خصم على سعر عبوات معجون الطهي من ماركة ماجي، وعلى سعر كاتشب الطماطم العبوة الضاغطة من لييز، كما يوجد خصم آخر على سعر عبوات لحم التونة الخفيف المفتتة المنقوعة في زيت دوار الشمس من ريم.