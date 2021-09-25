نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير في السعودية وخصومات 50% على الجوالات واللابتوبات والأيباد لليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل السعوديون في هذه الأيام باليوم الوطني السعودي من خلال إحتفالات قوية جداً في كبرى المحلات والمطاعم السعودية بتقديم أفضل الخصومات والتنزيلات على أسعار جميع السلع لديهم، ومن بينها عروض جرير بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد هايبر Garir من أكبر الماركتات الموجودة في دول الخليج العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض لحضراتكم أقوى العروض التي يقدمها جرير Garir.

عروض جرير Garir بمناسبة اليوم الوطني السعودي

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على أسعار الأجهزة الإلكترونية، وخاصة على اللابتوبات والأيباد بأنواعه من جرير، ومنها: خصم على سعر مقوي شبكة الواي فاي المميز، وعلى سعر جوال Xiaomi Mi 11 lite، كما يتوفر خصومات خاصة جداً على سعر OPPO AS4، وكذلك خصم خاص على سعر جوال Motootes Moto g30، وعلى سعر جوال Lenovo Tab M7 المميز، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة جداً على أسعار IPHONE 12 بالتقسيط المريح، وقسط شهري يبدأ من 135 ريال سعودي، وشهرين بدون أقساط.

عروضات هايبر جرير على الأجهزة الإلكترونية والجوالات

يتوفر أيضاً في جرير بفروعه المتنوعة خصومات خاصة جداً على أسعار جوالات سامسونج ومنها Sumsung galaxy S21 Ultra 5G، كما يوجد خصم آخر منهم على سعر جوال Vivo V21 5G، وكذلك خصم آخر على سعر، وخصم آخر على سعر لابتوب Asus X515.

عروض جرير السنوية على الجوالات واللابتوبات والأيباد

يقدم جرير أقوى العروض على أسعار الأجهزة الإلكترونية بأنواعها، ومنها: خصومات خاصة على أسعار لابتوب لينوفو Lenovo Yoga C740-14ML، وكذلك تخفيض مميز على سعر Microsoft surface Pro7 الأيباد المميز يعمل بويندوز 10، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة جداً على أسعار HP Notebook 15-dw3007mx، وعلى سعر لابتوب Laptop Microsoft Surface Go، وكذلك خصومات خاصة جداً على سعر لابتوبLaptop acer5، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة جداً على أسعارHuwawi Notebook 14، وكذلك يتوفر خصم آخر على سعر نوتبوك Huawi Notebook D 15، وغيرها من أفضل الخصومات السنوية المقدمة من جرير بمناسبة اليوم الوطني السعودي.