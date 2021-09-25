نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات قنوات الأطفال 2021 بالإضافة إلى تردد قناة بطوط المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات قنوات الأطفال 2021،خاصة تردد قناة بطوط وغيرها من قنوات الاطفال التى يبحث الآباء والأمهات على تردداتها فى الوقت الحالي، حيث ان هذه القنوات تطفى أجواء من المرح على أطفالهم، لانها تتضمن العديد من أفلام الكرتون الممتعة، لهذا السبب يحبها الأطفال وينتظرونها باستمرار، ولذلك هذا المقال سوف يحتوى على العديد من ترددات قنوات الأطفال 2021 ،والتى يحتاجوها في قضاء أوقاتهم لاسيما في اوقات الفراغ بالطبع.

ترددات قنوات بطوط للاطفال:

كذلك تتميز قناة بطوط باحتوائها على محتوى فريد يحبه الأطفال. لذلك فأنها تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي.

كما يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

ترددات قنوات كراميش:

لذلك قناة كراميش هي قناة أطفال أردنية ايضا تتميز باحتوائها على الافلام الكرتون الممتعه بالاضافة الى ذلك العديد من أناشيد الأطفال.

كما يمكنك من هنا البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد :11603.

معدل الترميذ: 27500.

الجودة: HD.

الاستقطاب :افقي.

قناة ماجد:

قناة ماجد هي قناة أطفال إماراتية بدأ بثها لأول مرة عام 2015 على وجه التحديد.

كما يمكنك البحث من هنا عن القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي :نايل سات.

تردد: 12221.

معدل الترميذ: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة طيور الجنة:

حاليا قناة طيور الجنة هي قناة ذات انتشار واسع ف الوطن العربي وتنتج العديد من أغاني الأطفال.

كما يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد :11393.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

قناة كوكي كيدز:

قناة كوكي كيدز قناة متخصصة في أفلام الكرتون مقرها الرئيسي تحديدا فى جمهورية مصر العربية.

كما يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي :نايل سات.

التردد:11602.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:4/3.

الاستقطاب: افقي.

قناة مودي كيدز:

قناة مودي كيدز هي قناة فضائية موجهة للأطفال على وجه الخصوص مقرها الرئيسي القاهرة.

كما يمكنك البحث من هنا عن القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11603.

أيضا معدل الترميز: 27500.

كما أن معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: افقي.

قناة أطفال ومواهب:

كما يمكنك البحث من هنا عن القناة من خلال الترددات التالية:

التردد: 11353.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة mbc3 للأطفال:

كما أن من مميزات هذه القناة تحديدا أنها للاطفال الاكبر سنا، كما يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

التردد: 11475.

معدل الترميذ: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة كوجي:

كما يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11636.

الاستقطاب: عمودي.

حاليا معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

قناة دودو كيدز:

كما يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقى.

كما أن القمر الصناعي: نايل سات.

قناة سمسم:

كما يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11483.

الاستقطاب: أفقى.

أيضا معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

قناة ميكى:

أيضا يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

التردد: 11528.

حاليا معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقى.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة طيور بيبى:

كما يمكنك البحث عن القناة من خلال الترددات التالية:

كما التردد: 11396.

أيضا معدل الترميز: 27500.

لذلك الاستقطاب: عمودي.

حاليا الجودة: HD.

في النهاية القمر الصناعي: نايل سات.

ترددات قناة تنه ورنه :

كما يمكنك البحث من هنا عن القناة حاليا من خلال الترددات التالية: