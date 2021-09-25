انت الان تتابع تفاصيل خبر هذه المنصة تمكنك من كسب المال عن طريق كتابة المقالات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هل قررت يوما أن تربح من الكتابة على منصة مشهورة وعالمية، هذه فرصتك في تحقيق مبالغ مالية محترمة من كتابة المقالات علي منصة medium، فبعد التسجيل في المنصة، يمكننك التسجيل في برنامجها الخاص بها، والتي سيتم دفع لك الأرباح بعد الكتابة.

اشترك في برنامج الشركاء المجاني التابع لها، وليس بالضرورة أن تكون عضوا في النظام الأساسي وتدفع 5 دولارات لبدء الكتابة، ولكن هناك نظام مجاني للكتابة فيها، وعند البدء في كتابتك المقالات علي هذه المنصة، ويقرأ الزوار مقالاتك، تبدأ انت في تحقيق الإيرادات على المنصة، ومع مرور الوقت يزداد عدد الزوار بزيادة كتاباتك للمقالات.

ولكن لماذا يعد المقال المنسق مهم للغاية في منصة medium؟

لأنه كلما كان المقال مرتب ومنسق، كلما زاد عدد الزوار وبالتالي تحقيق الربح الوفير.

كيفية استلام الكتاب الدفع من منصة medium؟

‏أنت مؤهل لكسب المال من منصة medium عن طريق تفاعل الزوار، يعتقد معظم المستخدمين أن “التفاعل” من حيث “وقت القراءة” هام جدا، وفي كل مرة يقضي فيها الزوار بعض الوقت في قراءة مقالك، وكذلك الطرق الأخرى للتفاعل كالمشاركة، والتعليقات، والإعجابات، تسهم في زيادة ربحك على النظام الأساسي، ويمكن أن تولد العناصر المميزة بضع مئات الدولارات على الأقل وربما أكثر من ألف دولار، في حين أن القصة المشتتة عادة ما تكسب من 50 دولارا إلى 250 دولارا. باختصار، إذا نجحت في الحصول على قصة نصف مميزة، فعلت شيئا مميزا.

‏ملحوظة: وقت القراءة ليس هو المعيار الوحيد للأرباح، ليس بالضرورة أن يقضي الزوار ساعات في مقالك للحصول على دخل جيد،

‏هل ستبدأ بالكتابة في منصة medium، انتهز فرصتك الآن في ربح المال من كتابة المقالات عبر هذه المنصة المشهورة عالميا.