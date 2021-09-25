شوف عروض جرير الأسبوعية خصومات تصل ل 60% على الشاشات والاب توب

عروض جرير السعودية، نتابع معكم عروض مكتبة جرير لليوم 21 سبتمبر 2021 الموافق عروض مكتبة جرير اليوم 14 صفر 1443، ستقدم تخفيضات هائلة علي كل الأقسام الموجودة بمكتبة جرير سواء على الأجهزة التكنولوجية أو الكتب أو الأجهزة المحمولة، كل أنواع التليفونات الحديثة أيضاً وغيرها من عروض المكتبة سوف نعرض لكم آخر الخصومات لكي يسهل على جميع الأفراد شراء كل ما يعجبهم.

عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60% وحتي 31 سبتمبر

عروض مكتبة جرير

خصومات مكتبة جرير الكثير من الخصومات والعروض على جميع منتجاتها سواء كانت أجهزة إلكترونية أو أدوات مدرسية أو كتب بحيث يستطيع الطالب توفير المبلغ الكافي ليقضي به مصاريفه بأفضل الأسعار، بحيث يستطيع رب الأسرة توفير جميع متطلبات أبنائه بأسعار مناسبة جداً ومريحة، ويمكنك معرفة كل أسعار مكتبة جرير من خلال مقالنا هذا.

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أحدث العروض اليوم في تنزيلات مكتبة جرير:

خصومات جرير أوبو Reno 6 Pro، مساحته 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام، ومن الجيل الخامس 5G ،Arctic Blue سعره 2999 ريال سعودي.

خصومات جرير أوبو Reno 6، مساحته 128 جيجابايت، و8 جيجابايت رام، من الجيل الخامس 5G ،Stellar Black، سعره 1499 ريال سعودي.

تليفون سامسونج جالكسي3، مساحته 256 جيجابايت، أيضاً 8 جيجابايت رام، من الجيل الخامس 5G باللون الاسود، سعره 3999 ريال سعودي.

تليفون آبل آيفون 13 برو ماكس، مساحته 128 جيجابايت، ومن الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق سيريا، بسعر خيالي 5199 ريال سعودي.

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