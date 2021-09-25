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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية خصومات تصل ل 60% على الشاشات والاب توب في المقال التالي
عروض جرير السعودية، نتابع معكم عروض مكتبة جرير لليوم 21 سبتمبر 2021 الموافق عروض مكتبة جرير اليوم 14 صفر 1443، ستقدم تخفيضات هائلة علي كل الأقسام الموجودة بمكتبة جرير سواء على الأجهزة التكنولوجية أو الكتب أو الأجهزة المحمولة، كل أنواع التليفونات الحديثة أيضاً وغيرها من عروض المكتبة سوف نعرض لكم آخر الخصومات لكي يسهل على جميع الأفراد شراء كل ما يعجبهم.
عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60% وحتي 31 سبتمبر
عروض مكتبة جرير
خصومات مكتبة جرير الكثير من الخصومات والعروض على جميع منتجاتها سواء كانت أجهزة إلكترونية أو أدوات مدرسية أو كتب بحيث يستطيع الطالب توفير المبلغ الكافي ليقضي به مصاريفه بأفضل الأسعار، بحيث يستطيع رب الأسرة توفير جميع متطلبات أبنائه بأسعار مناسبة جداً ومريحة، ويمكنك معرفة كل أسعار مكتبة جرير من خلال مقالنا هذا.
عروض جرير السعودية
أحدث العروض اليوم في تنزيلات مكتبة جرير:
- خصومات جرير أوبو Reno 6 Pro، مساحته 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام، ومن الجيل الخامس 5G ،Arctic Blue سعره 2999 ريال سعودي.
- خصومات جرير أوبو Reno 6، مساحته 128 جيجابايت، و8 جيجابايت رام، من الجيل الخامس 5G ،Stellar Black، سعره 1499 ريال سعودي.
- تليفون سامسونج جالكسي3، مساحته 256 جيجابايت، أيضاً 8 جيجابايت رام، من الجيل الخامس 5G باللون الاسود، سعره 3999 ريال سعودي.
- تليفون آبل آيفون 13 برو ماكس، مساحته 128 جيجابايت، ومن الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق سيريا، بسعر خيالي 5199 ريال سعودي.
تخفيضات جرير
- عروض جرير اليوم تليفون آبل آيفون 13 برو، مساحته 256 جيجابايت، من الجيل الخامس 5G، باللون الأبيض سيريا، سعره 5199 ريال سعودي.
- خصومات جرير شاشة بينكيو EL 2870U ، 27.9 بوصة ،ال اي دي 4 الترا اتش دي، وأيضاً شاشة ألعاب 60 هرتز 1 مللي في الثانية جي تي جي ،2 واط سماعة مزدوجة مدمجة 2 ، رمادي معدني بسعر 1499 ريال سعودي.
- شاشة بينكيو 5،EW 3270 31 بوصة، ال آي دي 4 ألترا اتش دي ويوجد شاشة ألعاب ،60 هرتز 4 مللي في الثانية جي تي جي، بالسماعة المزدوجة والمدمجة، رمادي معدني، بسعر 1849 ريال سعودي.
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