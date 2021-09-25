شوف عروض جرير الشهرية أقوى الخصومات في نهاية الشهر خصم 40%

عروض جرير الشهرية، عروض جرير المملكة العربية السعودية،شركة جرير أو المعروفة بإسم “مكتبة جرير”، تأسست تلك الشركة في سنة 1974 على أنها مكتبة ذات الحجم الصغير في الثمانينات، كما أن شركة جرير تعد من إحدى الشركات المتخصصات في مستحضرات التكنولوجيا الاستهلاكية، وتختص أيضًا في كافة المنتجات الخاصة بالمكتبة وكذلك الكتب والكثير من المستلزمات الثانية في الشرق الأوسط.

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عروض جرير الشهرية

يقوم هايبر جرير بتقديم الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة جدًا سواء كانت هذه العروض كل يوم أو عروض أخرى كل أسبوع، حيث أن هذه الشركة أصبحت من إحدى الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل إلى الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية سنة 2003، كما أن مقر شركة جرير الأساسي يقع في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير المملكة العربية السعودية

خصومات جرير اليوم سعر هاتف فيفو v19 سعة 128 جيجا بايت يكون 1399 ريال سعودي. تخفيضات جرير الشهرية هاتف أوبو رينو 3 سعة 128 جيجا بايت يكون بسعر 1249 بدلًا من 1549 ريال سعودي. تنزيلات جرير الأسبوعية هواوي p40 برو يكون بسعر 3.529 بدلًا من 3.829 ريال سعودي. عروض جرير اليوم هاتف موتوريلا وان فاشون سعة 128 جيجا بايت يكون بسعر 799 بدلًا من 999 ريال سعودي. خصومات جرير اليومية سعر هاتف هونر 10 I سعة 128 جيجا بايت بسعر 749 بدلًا من 985 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الأسبوعية

خصومات جرير الشهرية سعر لينوفو A8 يكون بسعر 499 بدلًا من 699 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم هاتف هونر 9X يكون بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال سعودي. تنزيلات جرير اليومية سعر هاتف هواوي P 30 لايت نيور يكون بسعر 799 بدلًا من 1099 ريال سعودي. خصومات جرير الأسبوعية سعر حقيبة الظهر يكون 99 بدلًا من 129 ريال سعودي.

تنزيلات جرير الأسبوعية