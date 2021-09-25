شوف عروض اكسترا اليوم تصل ل 60% خصومات اليوم الوطني أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية تعد شركة اكسترا من إحدى الشركات التي تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية وهي شركة متخصصة في مجال الإلكترونيات للتجزئة، وكذلك الأجهزة المنزلية، كما أن هذه الشركة تقوم بتقديم الخصومات والعروض القوية، حيث يتواجد حوالي 42 فرع بالمملكة العربية السعودية و 2 فرعًا آخرين في البحرين وعمان.

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عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية تكون شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية مستمرة في عمل الكثير من العروض والخصومات القوية والرائعة جدًا، حيث أن تلك الشركة تكون حريصة على هذا، وهي تعتبر من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية وهي من الشركات التي تختص ببيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة وأيضًا الأجهزة المنزلية.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا في المملكة العربية السعودية:

عروض اكسترا اليوم سعر تليفزيون من النوع ال جي حجم 88 بوصة يكون 69999 بدلًا من 219999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سعر تليفزيون من النوع ال جي حجم 75 بوصة يكون 12499 بدلًا من 352999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم سعر تليفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة يكون 4299 بدلًا من 11999 ريال سعودي.

سعر تليفزيون من النوع سوني يكون 8099 بدلًا من 22399 ريال سعودي.

سعر تليفزيون من النوع سوني حجم 75 يكون 7499 بدلًا من 19599 ريال سعودي.

سعر تليفزيون من النوع ال جي حجم 65 يكون 9999 بدلًا من 25999 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية