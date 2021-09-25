شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام خصومات تصل ل 55% أقوى عروض السعودية

عروض العثيم السعودية، يوجد لدينا العديد من المنتجات لعملائنا في هايبر العثيم ويستطيع جميع الأفراد من خلال مقالنا هذا معرفة جميع الأسعار اللازمة للمنتجات، بحيث يتم التوفير لكل احتياجاتهم في المنزل ومتطلباتهم، حيث يوجد في الهايبر العديد من الخصومات اليومية الرائعة من المنتجات الغذائية سواء لحوم أو أسماك أو فواكه وخضروات أيضاً يوجد منظفات للمنزل وحفاضات للأطفال وغيرهم من منتجات مختلفة وهدفنا الرئيسي هو الحفاظ على راحة عميلنا.

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عروض العثيم السعودية

أحدث خصومات العثيم في السعودية يتم توفير العديد من العروض والخصومات الهائلة في هايبر العثيم سواء كانت على المنتجات الغذائية من أسماك ولحوم ومن الأجهزة الكهربائية والأواني للطهي، وتستطيع كل ربة منزل من خلال هايبر العثيم أن تحصل على جميع متطلباتها بأقل وأفضل الأسعار، أيضاً يمكن أن تعرف جميع أسعار المشروبات والعصائر والمنتجات الغذائية والمخبوزات والحلويات أيضاً المكسرات والبهارات ويوجد حفاضات الأطفال وأيضاً تتوفر منتجات العناية الشخصية والبشرة والشعر وغيرهم.

تخفيضات العثيم اليوم

أسعار تنزيلات العثيم في السعودية:

خصومات العثيم سعر كيلو الجبنة ثلاث بقرات الدنماركي البيضاء 19.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم سعر خيالي لشبيه جبن الزهار بحبة البركة حجم الكيلو 22.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سعر شبيه جبن اسطنبولي الصفراء الكيلو ب 22.95 ريال سعودي.

وأيضاً لبنه فيرست تشويس الكيلو بها بسعر العلبه 40.5 ريال سعودي.

أما عن خلطة زبدة بيكانتو الاماراتي سعر الكيلو بها فقط 12.95 ريال سعودي

سعر الكيلو بصل الأحمر 2.95 ريال سعودي وهناك عرض كيلو مجانا هدية تحصل عليه.

سعر كيلو الخيار الطازج هناك فقط الكيلو سعره 6.95 ريال سعودي.

هناك يوجد كيلو الرمان آل فقط بسعر 7.5 ريال سعودي وتحصل على واحد هدية مجانا.

أيضاً كيلو القهوة البرازيلي الرائعة بسعر 36.70 ريال سعودي وستحصل على هدية أيضاً كيلو مجاني.

الفاكهة كيلو الموز هناك فقط بسعر 3.5 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين