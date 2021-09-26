نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا على التكييفات والأجهزة الكهربائية وخصم 50% بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر اكسترا Extra من أهم الهيبارات الموجودة في الوطن العربي، وخاصة في دول الخليج العربي، حيث يجمع العديد من الأقسام المتنوعة، وبذلك يعد ملجأ لتسوق كامل للأسرة من صغيرها حتى كبيرها، فتشمتمل أقسام اكسترا على العديد من المنتجات والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، وكذلك على الألعاب والأدوات المدرسية، والأدوات المنزلية، وغيرها من المنتجات، وسوف نوضح لكم اليوم أقوى عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على التكييفات والأجهزة الكهربائية عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا على التكييفات في المملكة العربية السعودية

نقدم لكم اليوم كل أهل المملكة أقوى عروض يقدمها هايبر اكسترا على التككيفات، ومن بينها: خصم خاص على سعر تكييف LG البارد من جولد دوال انفرتال بمكيف جداري، 18000 وحدة، ومزود بالواي فاي، كما يتوفر خصم ممتاز على سعر المكيف الجداري البارد من Whirlpool 18,000 وحدة، وكذلك يتوفر لديهم خصومات منافسة على أسعار المكيفات الجدارية من كلاس برو ذات الـ 27,200 وحدة (بارد وحار).

خصومات اكسترا عبر موقع اكسترا الرسمي

نستكمل مع حضراتكم أقوى عروض وخصم جبار على التكييفات من داخل فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر المكيف الجداري من هاير اسبليت Haier البارد 18,000 وحدة، والذي يتدفق الهواء منه من أربع جهات، والمزود بخاصية تانو أكوا الصحية، وكذلك الواي فاي، وخاصية التحكم عن بعد عبر الهاتف الخلوي، كما يتوفر لديهم أقوى الخصومات على أسعار المكيف الجداري البارد من General electric المزود بـ 18,000 وحدة، وأيضاً يوجد وبسعر خاص جداً مكيف الهواء المتميز من ماركة gorinje 18,000 وحدة، فلتر 4*1، وكذلك خمسة سرعات للمروحة بالإضافة إلى خاصية التوربو، كما يتوفر عرض مميز على سعر مكيف الهواء البارد من كلاس برو 18,000 وحدة ، بتوزيع هواء في 4 إتجاهات مختلفة.

خصومات اكسترا السعودية Extra حتى نهاية الكميات

يتوفر في متجر اكسترا العديد من الخصومات على أسعار الشاشات الذكية بأنواعها المختلفة، ومنها: عرض اكسترا على سعر شاشات سوني Sony المميزة مع فتحتين USB بأحجامه المختلفة، وتقفية الـ ULTRA التي تجعل الرؤية 4D، وغيرها من المميزات الموضحة في الصورة.