شوف تخفيضات 50% على الجوالات في اكسترا اليوم وخصومات مذهلة على الأجهزة الإلكترونية

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عمر شويل - جدة تعتبر اكسترا واحدة من أشهر المتاجر التي تقدم أفضل هواتف المحمول مع كافة الإكسسوار التي يحتاج إليها الهاتف وذلك بأسعار مناسبة لكافة الفئات، فالهدف الذي تعمل اكسترا من أجله هو توفير للجميع أفضل إمكانية شراء والحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار وإليكم في المقال التالي أبرز المنتجات التي قدمت اكسترا عليها عرض.

توفر إليكم اكستر عروض على الكثير من الأجهزة الحديثة التي يحتاج إليها كل مواطن سعودي ومن أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض كلاً من هاتف محمول هواوي مات اس Huawei Mate S Touch Made Powerful، هاتف محمول ابل ايفون اس 6 بلس Apple Iphone S6 Plus، هاتف محمول سامسونج جالاكسي اس 6 ايدج بلس Samsung Galaxy S6 Egde Plus، هاتف محمول سامسونج نوت 5 Samsung Note 5 4G، سامسونج جالاكسي نوت ايدج Samsung Galaxy Note Edge.

عروض اكسترا على الجوالات

يشمل العرض على جوال سوني اكسبريا زد 3 Sony Xperia Z3، هاتف محمول اتش تي سي وان ام 9 HTC One M9 LTE، موتوريلا نيكسيس 6 Motorola Nexus 6 Midnight Blue، هاتف محمول هواوي بي 8 ماكس Huawei P8 Max، هاتف محمول ال جي جي4 مزدوج الشريحة LG G4 Dual Sim Leather Black، اسوس لابتوب كمبيوتر محمول ال اي دي فائق الوضوح Asus Laptop LED Full HD، ايسر لابتوب كمبيوتر محمول Acer Laptop، سامسونج جالاكسي تاب Samsung

المزيد من الخصومات والعروض من اكسترا

يشمل العرض على مختلف هواتف المحمول التي من أهمها ابل ماك بوك برو كمبيوتر Apple MacBook Pro، اتش بي كمبيوتر محمول لاب توب Hp Intel Laptop ، ديل كمبيوتر محمول لابتوب Dell ins Touch SCR، كمبيوتر اتش بي إنفي HP Envy Touch، لينوفو يوجا كمبيوتر محمول تاتش تلامس Lenovo Yoga Touch، ديل انسبيرون كمبيوتر محمول Dell Inspiron، ابل ايباد اير Apple Ipad Air، أبل ماك ميني Apple Mac Mni، توشيبا ستالايت تاتش تلامس Toshiba Satellite Touch Notebook، ابل ايباد Apple Ipad، لينوفو فليكس كمبيوتر محمول لابتوت متعدد التلامس Lenovo Flex Multi-touch، توشيبا سات لابتوب كمبيوتر محمول Toshiba Sate.