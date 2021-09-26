شوف أقوى عروض جرير على اللابتوبات والجوالات وخصومات تصل إلى 50% حتى نهاية الشهر

وتستمر خصومات جرير بعد اليوم الوطني السعودي 91، حيث تقدم مجموعة جرير Garir أفضل العروض بمناسبة اليوم الوطني بالسعودية حتى آخر الشهر الحالي، وتعد مجموعة جرير بالسعودية من أفضل الوجهات التي يلجأ لها أي مواطن سعودي عند شراء أحد الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وخاصة اللابتوبات، والأيباد بأنواعه، وكذلك الجوالات الحديثة كلياً، حيث تجد هناك أكبر تشكيلة في المملكة العربية السعودية على جميع أنواع الإلكترونيات بإستمرار، ومنها ما ينفع رجال الأعمال، ومنها ما يخص الطلبة والطالبات، فسوف نقوم اليوم بتقديم آخر عروض جرير على كل أنواع الإلكترونيات الحديثة في المملكة عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض جرير على اللابتوبات للطلبة والطالبات Garir laptop

يتوفر لدى جميع فروع جرير بالمملكة العربية السعودية أقوى التنزيلات في أسعار اللابتوبات الحديثة 2021/2022 للطلبة والطالبات، ومنها: عرض خاص على سعر لابتوب Asus Vivobook 14 الجديد، والذي يتميز بشاشة 14 Ultra، وبـ 256 جيجا بلس مساحة داخلية، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر اللابتوب المميز من HP.

عروض جرير الأسبوعية على اللابتوبات Garir store

يتوفر أيضاً لدى متجر جرير العديد من الخصومات على أسعار اللابتوبات المستحدثة لعام 2022، ومنها: عرض على سعر لابتوب HP-15da2026nx، كما يتوفر لديهم أقوى الخصومات على أسعار لابتوب acer بمشغل ويندوز 10، وspin 3 قوة دوران القرص، بالإضافة إلى 4G ram، و1.2 GHZ CORE RAM، كما يوجد خصم آخر منهم على سعر لابتوب Dell inspiration 14 5406، وكذلك الخصم الممتاز منهم على سعر لابتوب Huwaei matebook D15، وعلى سعر لابتوب MCI modern 14 B4MW المميز بدائرة رامات 8GB، وكذلك يتوفر لديهم خصم خاص على سعر لابتوب Microsoft surface.

عروض جرير المميزة على اللابتوبات Garir لهذا الشهر

يتوفر لديهم أيضاً أقوى الخصومات على أسعار: لابتوب aspire 5، وكذلك عرض مميز جداً وحتى نفاذ الكميات على سعر اللابتوب المميز من Microsoft surfuce Laptop Go، وعلى سعر لابتوب لينوفو Lenovo Yoga c740-14IML، كما يتوفر لدى فروعه خصم خاص جداً لكل الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد على سعر لابتوب Microsoft surfuce pro 7.