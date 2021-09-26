نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج حتى 2 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني 91 extra السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل اكسترا باليوم الوطني السعودي ال91 بالعديد من العروض على الجوالات بمختلف الماركات الشهيرة، لنجدها داخل عروض اكسترا بأفضل الأسعار مع إمكانية تقسيط ثمن الجوال لفترة تصل إلى 36 شهر، واستمرارا للمفاجآت نجد أحدث الإصدارات مثل جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3، ووفرة من جوالات ايفون ذات الأداء السريع، وكل عروض اكسترا للجوالات يُمكنكم الاستفادة منها في الفترة بين يوم 21 سبتمبر 2021 حتى يوم 2 أكتوبر.

عروض اكسترا للجوالات

كعادة اكسترا تأتي بكل ما هو جديد، حيث نجد في عروض اكسترا أجدد إصدارات شركة ابل لهاتف ايفون 12، مثل جوال ايفون 12 برو، ويتميز الجوال بشاشته المثالية بحجم 6.1 بوصة، وبجودة +HD بدقة 2532*1170 ميجا بكسل؛ لضمان سلاسة وسرعة الاستجابة، مع وجود طبقة حماية من نوع oleophobic coating وزجاج قوي مقاوم للصدمات والخدش، أما بالنسبة للمعالج فهو المعالج الأحدث Apple A14 Bionic، وهو ما يجعل الهاتف أسرع بنسبة 50% من الهواتف الأخرى الموجودة بالأسواق، ونظام تشغيل الخاص بجوالات ابل ios14، ويأتي الجوال ببطارية 2815 مللي أمبير لتستمتع بمشاهدة الفيديوهات لفترة تمتد بين 11-17 ساعة.

جوال آيفون 12 برو، ذاكرة داخلية 512 جيجا، بسعر 5799 ريال سعودي بدلًا 6199 ريال سعودي.

جوال آيفون 12 بذاكرة داخلية 128 جيجا، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا 4049 ريال سعودي.

اكسترا جوالات سامسونج

إليكم أحدث الإصدارات من سامسونج بأفضل الأسعار، فنجد جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 بشبكة 5G، ويتميز بكونه قابل للطي ويأتي مزود بقلم 10S pen، ومتاح أيضًا جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 ذو شبكة 5G، ويأتي بمواصفات رائعة مثل رامات 8 جيجا، كما أنه قابل للطي أيضًا، وإليكم أسعار الجوالات في اكسترا.

جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 5G، سعة 256 جيجا بسعر 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 شبكة 5G، سعة 256 جيجا، بسعر 6799 ريال سعودي.

عروض جوالات سامسونج اكسترا

بعد إصدار سامسونج لهاتف galaxy s20 أصدرت النسخة الأصغر منه وهى galaxy s20 FE 5G الموجودة في تخفيضات اكسترا، فتأتي بشاشة حجم 6.5 بوصة، ومعالج Exynos 990 للهواتف الرائدة، كما يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية عالية الدقة، وبطارية 4500 مللي أمبير داعمة للشحن السريع واللاسلكي.

جوال galaxy s20 FE 5G بذاكرة داخلية 128 جيجا و 8 جيجا رام، بسعر 2250 ريال سعودي بدلًا 2999 ريال سعودي.

جوال جلاكسي A21s بذاكرة 128 جيجا و 4 جيجا رام، بسعر 725 ريال سعودي بدلًا 849 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

توفر عروض اكسترا جوالات أوبو بأسعار خيالية، مثل جوال أوبو A94 الجديد، كعادة هواتف أوبو التي تتميز بأفضل المعالجات، يأتي الجوال بمعالج Helio P95، ومعالج رسوم power vr GM9446، مع خاصية hyper engin gaming لتستمتع باللعاب بدقة وسرعة، كما يتميز بكاميرا خلفية رباعية، الأولى بدقة 48 ميجا، الثانية بدقة 8 ميجا للتصوير الواسع، الثالثة بدقة 2 ميجا للتصوير الماكرو الدقيق، والأخيرة بدقة 2 ميجا وهي خاصة بالعزل وتصوير البورتريه، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 30 واط مع بطارية 4310 مللي أمبير.