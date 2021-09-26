شوف عروض بنده الأسبوعية مستمرة بعد اليوم الوطني السعودي وخصومات تصل إلى 60% لفترة محدودة

نقدم لكم عملاء بنده الكرام أفضل وآخر عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda market بالمملكة العربية السعودية على أسعار جميع السلع والمنتجات المحلية والماركات العالمية، والتي تشمل على: أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، كما تتوفر خصومات خاصة على أسعار الجوالات الحديثة، وكذلك على أسعار المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدات، كما تتوفر عروض خاصة جداً من هايبر بنده على أسعار الأدوات المنزلية والمفروشات، وعلى أسعار الأدوات المنزلية، والمنظفات، وألعاب، وأحذية الأطفال، وعلى العديد من السلع والمنتجات الأخرى، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda

يتوفر في فروع بنده ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية ضمن عروضه لهذا الأسبوع أقوى الخصومات على أسعار جميع أنواع الأجبان، ومن بينها: خصم خاص على سعر الجبنة الشيدر الحمراء والبيضاء من كيريجولد، كما يتوفر خصم آخر منه على سعر خليط الزبدة الغير مملحة من فونتا بيور، كما يوجد خصم آخر منه على سعر الحلاوة الطحينية السادة من جميل، وعلى سعر صدر الديك رومي المدخن من سنبورة، وعلى الطحينة من ماركة الشعلة.

عروض هايبر بنده من موقع بنده وبنده اون لاين Panda

يتوفر لدى هايبر بنده العديد من الخصومات والتنزيلات على أسعار المقبلات والبهارات الطازجة، ومن بينها: خصم خاص على سعر السميد الإماراتي الخشن، وايضاً على سعر العدس الأحمر، كما تتوفر خصومات خاصة على أسعار الذرة، والزنجبيل المطحون، وعلى البن الهرري المحمص، كما يتوفر خصم آخر على سعر اللوز الأبيض الكامل والأنصاف.

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يتوفر أيضاً في فروع هايبر بنده خصومات خاصة جداً على أسعار المقبلات، ومن بينها: خصم خاص على سعر مرتديلا الدجاج السادة وبالزيتون من ماركة أمريكانا Americana، وغيره على سعر شرائح الزيتون الأحمر والأخضر من ماركة أليسا، وكذلك خصم آخر على سعر الزيتون الأسود الأسباني من العلندا، كما تتوفر أقوى الخصومات على أسعار كرات الجبنة من لقمة بينار Pinar، وعلى جميع أنواع الفواكه والمقبلات، والمعلبات، والمثلجات، كما تتوفر خصومات خاصة أسبوعية على أسعار كافة أنواع المكسرات.