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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية 40% خصم الشاشات لفترة محدودة في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، تعتبر شركة اكسترا من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت إلى السوق المالي في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر سنة 2018، فإن أن هذه الشركة متخصصة في الكثير من الأشياء على سبيل المثال، مستلزمات العناية الشخصية، وأيضًا الإلكترونيات الاستهلاكية، كالهواتف المحمولة والكاميرات والكثير من الأمور الأخرى، كما أن المعارض الخاصة بالشركة قد وصلت إلى نحو سبعة وأربعون معرضًا في المملكة العربية السعودية، واثنان وخمسون معرضًا في أماكن متفرقة في الخليج العربي.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% اغتنم الفرصة
عروض اكسترا الأسبوعية
شركة اكسترا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية مستمرة في عمل الخصومات والعروض القوية والرائعة جدًا فتكون شديدة الحرص على هذا، حيث تعتبر الشركة من إحدى الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية وهي تختص في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة وأيضًا الأجهزة المنزلية، حيث يتواجد حوالي 42 فرع بالمملكة، وفرعين آخرين في سلطنة عمان والبحرين.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة يكون بسعر 4299 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم سعر شاشة التليفزيون من النوع ال جي حجم 65 بوصة يكون بسعر 6999 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية سعر شاشة التليفزيون من النوع سامسونج حجم 55 بوصة يكون بسعر 3899 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية حجم شاشة التليفزيون 65 بوصة من النوع سامسونج بسعر 4799 ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليومية
- تنزيلات اكسترا الشهرية حجم 85 بوصة من شاشة التلفزيون سامسونج تكون بسعر 9499 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية حجم 65 بوصة من شاشة التليفزيون من النوع سوني تكون بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية سعر شاشة التليفزيون من النوع سوني حجم 75 بوصة يكون 7499 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم سعر مكيف الشباك من النوع ميديا ماشين يكون بسعر 1149 ريال سعودي.
عروض اكسترا الأسبوعية
- تخفيضات اكسترا الشهرية سعر مكيف الشباك من النوع زامل يكون 1389 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية مكيف الشباك نوع ال جي يكون بسعر 1459 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم الفرن الكهربائي من النوع ال جي يكون بسعر 4999 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليومية سعر مجفف الملابس من النوع جنرال الكتريك يكون 3699 ريال سعودي.
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