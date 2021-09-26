نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ديب اند ديب منيو في المقال التالي

يعد مطعم ديب اند ديب منيو من أشهر المطاعم والكافيهات الموجودة في مصر والذي يشتهر بتقديم أشهى أنواع الوافل بالشيكولاتة وكل انواع الكريبات، ويوجد للمطعم أكثر من فرع في جمهورية مصر العربية، سنعرض في مقالنا اليوم قائمة طعام ديب اند ديب على مستوى مصر وكل ما يخص المطعم كما أنه يقدم عروض رائعة لعملائه المميزين اعتزازًا بهم وحفاظًا على الود. ديب اند ديب منيو إليكم قائمة طعام مطعم ديب اند ديب المصري الشهير: قائمة الكليبات كريم ديب اند ديب بسعر 120 جنيه.

ستيك وافل بسعر 70 جنيه.

سبيكولوس بان كيك بسعر 140 جنيه.

بان كيك بسعر 140 جنيه.

براونيز أن كوكيز فرن بسعر 130 جنيه.

بان كيك كلاسيك بسعر 90 جنيه.

بان كيك بالفراولة والموز بسعر 120 جنيه.

توستايت باتر بيكان بسعر 145 جنيه.

دبل بلوبيري بسعر 145 جنيه.

الكريب بسعر 120 جنيه.

ديب اند ديب كريب بسعر 120 جنيه.

تريبل شوكلت كريب بسعر 85 جنيه.

مايتي كريب بسعر 140 جنيه.

كرانشي تريبل شوكليت كريب بسعر 120 جنيه.

بنانا راب كريب بسعر 80 جنيه.

كرانشي سبيكولوس كريب بسعر 120 جنيه. قائمة الوافل ستيك وافل بسعر 70 جنيه.

ديب اند ديب وافل بسعر 110 جنيه.

الإسكان وافل بسعر 130 جنيه.

كرانشي سبيكولوس وافل بسعر 120 جنيه. الأطباق الجانبية اكسترا بوت شوكولاتة بسعر 100 جنيه. شيكولاتة تستر بسعر 100 جنيه. كوب الفاكهة الموسمية بسعر 40 جنيه شوكولاتة باللبن شوت بسعر 35 جنيه. شوكولاتة بيضاء شوت بسعر 35 جنيه. شوكولاتة داكنة شوت بسعر 35 جنيه. بولة أيس كريم فانيليا بسعر 30 جنيه. بولة أيس كريم شيكولاتة بسعر 30 جنيه. بولة أيس كريم فراولة بسعر 30 جنيه. شاي وقهوة ديب اند ديب اسبريسو بسعر 20 جنيه. اسبرسو ماكياتو بسعر 25 جنيه. امريكانو بسعر 30 جنيه. اسبرسو دوبيو بسعر 40 جنيه. كافيه موكا بسعر 75 جنيه. كابتشينو بسعر 35 جنيه. قهوة تركي بسعر 25 جنيه. شاي بسعر 20 جنيه. لاتيه ايس ماكياتو كراميل بسعر 70 جنيه. لاتيه دبل فانيليا كوفي بسعر 70 جنيه. ايس روز لاتيه بسعر 70 جنيه. ايس سبانيش لاتيه بسعر 70 جنيه. شوكولاتة باللبن ساخنة ديب اند ديب اولد فاشون بسعر 110 جنيه.

شوكولاتة داكنة ساخنة ديب اند ديب اولد فاشون بسعر 110 جنيه. قائمة الميلك تشيك شوكولاتة فريزي بسعر 120 جنيه.

كوكيز اند كريم بسعر 75 جنيه.

فانيليا بسعر 75 جنيه.

شوكولاتة بسعر 75 جنيه.

فراولة بسعر 75 جنيه. قائمة اللاتيه لاتيه سبيكولوس بسعر 90 جنيه. لاتيه بوب كورن بسعر 60 جنيه. لاتيه كريم بروليه بسعر 60 جنيه. سبانيش لاتيه بسعر 60 جنيه.

كلاسيك لاتيه بسعر 60 جنيه. الوسوم عمر شويل - جدة ديب اند ديب منيو - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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