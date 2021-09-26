نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض لولو هايبر ماركت من اليوم وحتى 5 أكتوبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عن العروض الجديدة للمنتجات من مختلف الفئات التي يتم بيعها لدى منافذ وفروع متجر لولو، شكلت العروض منتجات العناية الشخصية والملابس والمنتجات الغذائية وغيرهم بأسعار تنافسية ومناسبة لجميع المشترين وهذا العرض ساري بداية من الثاني والعشرين من سبتمبر حتى الخامس من أكتوبر 2021 أو لحين نفاذ الكمية من جميع المنافذ والفروع، فيما يلي تعرف على المنتجات المعروضة داخل كل فئة لتقوم بشرائها إذا أردت ذلك.

منتجات العناية الشخصية والمنزلية

تجد لدى المتجر في جميع المنافذ التابعة له مجموعة رائعة من أفضل منتجات العناية الشخصية والمنزلية بأسعار ممتازة وتشمل ما يلي:

معقم يدين.

شامبو.

معجون أسنان.

قصافة.

مزيل عرق.

صابون.

سائل استحمام.

بلسم.

عطور من أنواع مختلفة.

فرشاة من الخشب.

لوفة.

منعم الملابس.

مساحيق الغسيل.

فوط صحية.

حفاضات.

ماكينات الحلاقة.

مزيلات البقع.

مناديل.

مسحوق غسالات الأطباق.

معطر الجو.

سائل مطهر.

منظف حمامات.

رول قمامة.

مفرش سفرة.

أكياس ثلاجة.

هاند واش.

أكياس حفظ الطعام.

أكياس حراري.

المنتجات الغذائية

كذلك تم إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية التي لا غنى عنها وذلك بأسعار ممتازة، وتشمل المنتجات التي يمكنك الحصول عليها من متاجر لولو بفروعها داخل المملكة العربية السعودية ما يلي:

معلبات.

سمن.

مكرونة.

شوفان.

أرز.

كوفي.

شاي.

زيت.

شيبسي.

حلويات وشيكولاتة.

طحينة.

زبدة فول سوداني.

حليب.

عصائر.

حبوب إفطار.

لبن جاف.

ملوخية مجمدة.

برجر بقري.

بيف هوت دوج.

أطياب دجاج بانيه.

بطاطس.

أجبان.

تسالي.

فاكهة وخضروات.

مأكولات بحرية.

دواجن.

لحوم.

مخبوزات وحلويات.

مصنعات اللحوم.

الأدوات المنزلية

بعرض متجر لولو الأدوات المنزلية لاختلاف أنواعها جميعها من خامات ممتازة لن تنكسر وتظل تعمل بكفاءة عالية لفترة طويلة ومن بينهم:

أطقم عشاء.

براد.

طقم طهي.

طاسات.

ميزان.

مشترك.

أطقم حافظة طعام.

مفروشات.

لوازم العودة للمدارس

يقدم المتجر مجموعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية والشنط بجودة عالية وأفضل الأسعار.

منتجات أخرى

كما يتيح المتجر مجموعة أخرى من المنتجات وتشمل ما يلي: