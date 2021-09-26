رقم ماكدونالدز الخط الساخن و فروع مطاعم ماكدونالدز في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - ينشر موقع “مصر فايف” رقم ماكدونالدز الخط الساخن وفروع المطاعم المنتشرة في جميع محافظات مصر، ومعلومات كاملة عن تطبيق ماك ديلفري وكيفية الحصول على الوجبات من خلال هذا التطبيق.

ما هو ماكدونالدز

سلسلة مطاعم ماكدونالدز تحظى بشعبية كبيرة في مصر وحتى في العالم حيث أن مطعم ماكدونالدز تأسس في مصر عام 1994 ويمتلك الآن أكثر من 100 فرع في جميع محافظات مصر.

تطبيق ماك ديلفري

يمكن طلب الوجبات من خلال تطبيق ماك ديلفري وبدون الحاجة للاتصال بالرقم الساخن أو رقم الفرع.

في البداية، يجب عليك تنزيل التطبيق من Google Play، ثم إنشاء حساب باسمك وبياناتك، كما هو مطلوب منك عند إنشاء حساب جديد.

بعد إتباع الخطوات وعمل الحساب، ستتمكن بعد ذلك من طلب الوجبات من خلال التطبيق الذي أطلقته سلسلة مطاعم ماكدونالدز للتخفيف والتسهيل علي العملاء.

من خلال التطبيق يمكنك وصف الوجبات والأسعار والعروض التي تقدمها السلسلة لعملائها في المناسبات المختلفة.

رقم ماكدونالدز

لكل مطعم ماكدونالدز رقم يمكنك من خلاله إجراء المكالمات وطلب الوجبات والمشروبات وتوصيلها إلى منزلك.

تستطيع الاتصال بالخط الساخن لسلسلة مطاعم ماكدونالدز لتقوم بالتحقق من أقرب فرع وأقرب رقم فرع.

الخط الساخن لماكدونالدز هو 19991

لمعرفة أقرب فرع ماكدونالدز ورقم الاتصال، يجب الضغط على الرابط التالي هنا.

فروع مطاعم ماكدونالدز في مصر

بعد قيامك بالخطوات السابقة، ستجد على جانب الصفحة مربع البحث الخاص بالفرع الأقرب لمنزلك.

1 – فروع ماكدونالدز McDonalds وسط البلد

ماكدونالدز McDonalds التحرير

ماكدونالدز McDonalds شارع شريف

ماكدونالدز McDonalds طلعت حرب

ماكدونالدز McDonalds هيلتون رمسيس

2 – فروع ماكدونالدز McDonalds شبرا

ماكدونالدز McDonalds دوران شبرا

ماكدونالدز McDonalds شبرا اغا خان شبرا

3 – ماكدونالدز McDonalds فرع المنيل

4 – ماكدونالدز McDonalds فروع الزمالك

ماكدونالدز McDonalds الزمالك ابو الفدا

ماكدونالدز McDonalds نادى الجزيرة

5 – ماكدونالدز McDonalds فروع المعادى

ماكدونالدز McDonalds المعادى شارع 9

ماكدونالدز McDonalds المعادى الجديده

ماكدونالدز McDonalds سيتى سنتر المعادى

ماكدونالدز McDonalds زهراء المعادى

6 – ماكدونالدز McDonalds فروع حلوان

-ماكدونالدز McDonalds حلوان شارع راغب

7 – ماكدونالدز McDonalds فرع المقطم

8 – ماكدونالدز McDonalds فرع سراى القبه

9 – ماكدونالدز McDonalds فروع مدينة نصر

ماكدونالدز McDonalds السراج مول

ماكدونالدز McDonalds مصطفى النحاس

ماكدونالدز McDonalds سيتى ستارز 1

ماكدونالدز McDonalds سيتى ستارز 2

ماكدونالدز McDonalds وندرلاند مول

ماكدونالدز McDonalds عباس العقاد

ماكدونالدز McDonalds جنينه مول

ماكدونالدز McDonalds محطة chill out النخيل

10 – ماكدونالدز McDonalds فروع مصر الجديدة

ماكدونالدز McDonalds نادى الشمس

ماكدونالدز McDonalds اويسيس

ماكدونالدز McDonalds نادى هيليوبلس

ماكدونالدز McDonalds الميرغنى

ماكدونالدز McDonalds صن سيتى مول

ماكدونالدز McDonalds سفير

ماكدونالدز McDonalds الميريلاند

ماكدونالدز McDonalds هيليوبلس

ماكدونالدز McDonalds مطار القاهره

11 – ماكدونالدز McDonalds فروع القاهره الجديده

ماكدونالدز McDonalds محطة امارات مصر كايرو فيستفال

ماكدونالدز McDonalds سفن ستارز التجمع الخامس

ماكدونالدز McDonalds كونكورد بلازا مول التجمع الخامس

ماكدونالدز McDonalds توين بلازا التجمع الاول

ماكدونالدز McDonalds كايرو فيستفال سيتى مول

12 – ماكدونالدز McDonalds فرع مدينتى

13 – ماكدونالدز McDonalds فرع مدينة الرحاب

14 – ماكدونالدز McDonalds فرع مدينة الشروق

15 – ماكدونالدز McDonalds فروع محافظة الجيزة

ماكدونالدز McDonalds فرع الدقى

ماكدونالدز McDonalds نادى الصيد

ماكدونالدز McDonalds الدقى ميدان المساحه

16 – ماكدونالدز McDonalds فروع المهندسين

ماكدونالدز McDonalds جامعة الدول العربيه

ماكدونالدز McDonalds شارع شهاب

17 – ماكدونالدز McDonalds فروع الهرم

ماكدونالدز McDonalds كايرو مول الهرم

ماكدونالدز McDonalds اللبينى

18 – ماكدونالدز McDonalds فرع فيصل

19 – ماكدونالدز McDonalds فروع امبابة

ماكدونالدز McDonalds شارع السودان امبابه

20 – ماكدونالدز McDonalds فروع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوى

ماكدونالدز McDonalds داندى مول 1

ماكدونالدز McDonalds داندى مول 2

ماكدونالدز McDonalds محطة chill out الصحراوى

21 – ماكدونالدز McDonalds فروع 6 أكتوبر

ماكدونالدز McDonalds دريم لاند

ماكدونالدز McDonalds جلورى مول اكتوبر

ماكدونالدز McDonalds مول مصر

ماكدونالدز McDonalds بالم ستريب 6 اكتوبر

ماكدونالدز McDonalds السادس من اكتوبر

ماكدونالدز McDonalds مول العرب

22 – ماكدونالدز McDonalds فروع الشيخ زايد

ماكدونالدز McDonalds بفرلى هيلز الشيخ زايد

23 – ماكدونالدز McDonalds الاسكندريه

ماكدونالدز McDonalds سموحه

ماكدونالدز McDonalds العامريه

ماكدونالدز McDonalds نادى سبورتينج

ماكدونالدز McDonalds كليو باترا

ماكدونالدز McDonalds ميامى

ماكدونالدز McDonalds المنتزه

ماكدونالدز McDonalds سيتى سنتر

ماكدونالدز McDonalds محطة الرمل

ماكدونالدز McDonalds لوران

ماكدونالدز McDonalds الشاطبى

ماكدونالدز McDonalds سان استفانو

ماكدونالدز McDonalds المندره

ماكدونالدز McDonalds العجمى البيطاش

ماكدونالدز McDonalds ستانلى الاسكندريه

ماكدونالدز McDonalds محطة chill out العامريه

24 – ماكدونالدز McDonalds الساحل الشمالى

ماكدونالدز McDonalds محطة chill out الساحل

ماكدونالدز McDonalds الساحل طريق اسكندريه مطروح

ماكدونالدز McDonalds بورتو مارينا

ماكدونالدز McDonalds مارينا 1 السنتر التجارى

ماكدونالدز McDonalds مارينا 2

ماكدونالدز McDonalds زهران مول

ماكدونالدز McDonalds ديونز مول

25 – ماكدونالدز McDonalds محافظة البحيرة

ماكدونالدز McDonalds وادى النطرون

ماكدونالدز McDonalds دمنهور

26 – ماكدونالدز McDonalds محافظة مطروح

27 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الاسماعيلية

28 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الدقهلية

ماكدونالدز المنصوره شارع الجمهورية

ماكدونالدز المنصوره شارع قناة السويس

29 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الغربية

ماكدونالدز طنطا

30 – ماكدونالدز McDonalds محافظة المنوفية

ماكدونالدز شبين الكوم

31 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الشرقية

ماكدونالدز الزقازيق

ماكدونالدز العاشر من رمضان

32 – ماكدونالدز McDonalds محافظة دمياط

33 – ماكدونالدز McDonalds محافظة بور سعيد

34 – ماكدونالدز McDonalds محافظة القليوبيه

محطة chill out طريق شبرا بنها الزراعى الحر

35 – ماكدونالدز McDonalds محافظة اسيوط

36 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الاقصر

37 – ماكدونالدز McDonalds محافظة بنى سويف

38 – ماكدونالدز McDonalds محافظة المنيا

39 – ماكدونالدز McDonalds محافظة البحر الاحمر

ماكدونالدز الغردقه سنزو مول

ماكدونالدز الغردقه طريق الشيراتون

ماكدونالدز الغردقه اسبيلاندا مول

40 – ماكدونالدز McDonalds محافظة جنوب سيناء

ماكدونالدز شرم الشيخ خليج نعمة

ماكدونالدز شرم الشيخ خليج نعمه روزا مول

ماكدونالدز شرم الشيخ هضبة ام السيد

ماكدونالدز شرم الشيخ خليج نبق

41- ماكدونالدز McDonalds محافظة السويس