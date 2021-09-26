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انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم ماكدونالدز الخط الساخن و فروع مطاعم ماكدونالدز في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ينشر موقع “مصر فايف” رقم ماكدونالدز الخط الساخن وفروع المطاعم المنتشرة في جميع محافظات مصر، ومعلومات كاملة عن تطبيق ماك ديلفري وكيفية الحصول على الوجبات من خلال هذا التطبيق.
ما هو ماكدونالدز
سلسلة مطاعم ماكدونالدز تحظى بشعبية كبيرة في مصر وحتى في العالم حيث أن مطعم ماكدونالدز تأسس في مصر عام 1994 ويمتلك الآن أكثر من 100 فرع في جميع محافظات مصر.
تطبيق ماك ديلفري
- يمكن طلب الوجبات من خلال تطبيق ماك ديلفري وبدون الحاجة للاتصال بالرقم الساخن أو رقم الفرع.
- في البداية، يجب عليك تنزيل التطبيق من Google Play، ثم إنشاء حساب باسمك وبياناتك، كما هو مطلوب منك عند إنشاء حساب جديد.
- بعد إتباع الخطوات وعمل الحساب، ستتمكن بعد ذلك من طلب الوجبات من خلال التطبيق الذي أطلقته سلسلة مطاعم ماكدونالدز للتخفيف والتسهيل علي العملاء.
- من خلال التطبيق يمكنك وصف الوجبات والأسعار والعروض التي تقدمها السلسلة لعملائها في المناسبات المختلفة.
رقم ماكدونالدز
لكل مطعم ماكدونالدز رقم يمكنك من خلاله إجراء المكالمات وطلب الوجبات والمشروبات وتوصيلها إلى منزلك.
تستطيع الاتصال بالخط الساخن لسلسلة مطاعم ماكدونالدز لتقوم بالتحقق من أقرب فرع وأقرب رقم فرع.
الخط الساخن لماكدونالدز هو 19991
لمعرفة أقرب فرع ماكدونالدز ورقم الاتصال، يجب الضغط على الرابط التالي هنا.
فروع مطاعم ماكدونالدز في مصر
بعد قيامك بالخطوات السابقة، ستجد على جانب الصفحة مربع البحث الخاص بالفرع الأقرب لمنزلك.
1 – فروع ماكدونالدز McDonalds وسط البلد
- ماكدونالدز McDonalds التحرير
- ماكدونالدز McDonalds شارع شريف
- ماكدونالدز McDonalds طلعت حرب
- ماكدونالدز McDonalds هيلتون رمسيس
2 – فروع ماكدونالدز McDonalds شبرا
- ماكدونالدز McDonalds دوران شبرا
- ماكدونالدز McDonalds شبرا اغا خان شبرا
3 – ماكدونالدز McDonalds فرع المنيل
4 – ماكدونالدز McDonalds فروع الزمالك
- ماكدونالدز McDonalds الزمالك ابو الفدا
- ماكدونالدز McDonalds نادى الجزيرة
5 – ماكدونالدز McDonalds فروع المعادى
- ماكدونالدز McDonalds المعادى شارع 9
- ماكدونالدز McDonalds المعادى الجديده
- ماكدونالدز McDonalds سيتى سنتر المعادى
- ماكدونالدز McDonalds زهراء المعادى
6 – ماكدونالدز McDonalds فروع حلوان
- -ماكدونالدز McDonalds حلوان شارع راغب
7 – ماكدونالدز McDonalds فرع المقطم
8 – ماكدونالدز McDonalds فرع سراى القبه
9 – ماكدونالدز McDonalds فروع مدينة نصر
- ماكدونالدز McDonalds السراج مول
- ماكدونالدز McDonalds مصطفى النحاس
- ماكدونالدز McDonalds سيتى ستارز 1
- ماكدونالدز McDonalds سيتى ستارز 2
- ماكدونالدز McDonalds وندرلاند مول
- ماكدونالدز McDonalds عباس العقاد
- ماكدونالدز McDonalds جنينه مول
- ماكدونالدز McDonalds محطة chill out النخيل
10 – ماكدونالدز McDonalds فروع مصر الجديدة
- ماكدونالدز McDonalds نادى الشمس
- ماكدونالدز McDonalds اويسيس
- ماكدونالدز McDonalds نادى هيليوبلس
- ماكدونالدز McDonalds الميرغنى
- ماكدونالدز McDonalds صن سيتى مول
- ماكدونالدز McDonalds سفير
- ماكدونالدز McDonalds الميريلاند
- ماكدونالدز McDonalds هيليوبلس
- ماكدونالدز McDonalds مطار القاهره
11 – ماكدونالدز McDonalds فروع القاهره الجديده
- ماكدونالدز McDonalds محطة امارات مصر كايرو فيستفال
- ماكدونالدز McDonalds سفن ستارز التجمع الخامس
- ماكدونالدز McDonalds كونكورد بلازا مول التجمع الخامس
- ماكدونالدز McDonalds توين بلازا التجمع الاول
- ماكدونالدز McDonalds كايرو فيستفال سيتى مول
12 – ماكدونالدز McDonalds فرع مدينتى
13 – ماكدونالدز McDonalds فرع مدينة الرحاب
14 – ماكدونالدز McDonalds فرع مدينة الشروق
15 – ماكدونالدز McDonalds فروع محافظة الجيزة
- ماكدونالدز McDonalds فرع الدقى
- ماكدونالدز McDonalds نادى الصيد
- ماكدونالدز McDonalds الدقى ميدان المساحه
16 – ماكدونالدز McDonalds فروع المهندسين
- ماكدونالدز McDonalds جامعة الدول العربيه
- ماكدونالدز McDonalds شارع شهاب
17 – ماكدونالدز McDonalds فروع الهرم
- ماكدونالدز McDonalds كايرو مول الهرم
- ماكدونالدز McDonalds اللبينى
18 – ماكدونالدز McDonalds فرع فيصل
19 – ماكدونالدز McDonalds فروع امبابة
- ماكدونالدز McDonalds شارع السودان امبابه
20 – ماكدونالدز McDonalds فروع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوى
- ماكدونالدز McDonalds داندى مول 1
- ماكدونالدز McDonalds داندى مول 2
- ماكدونالدز McDonalds محطة chill out الصحراوى
21 – ماكدونالدز McDonalds فروع 6 أكتوبر
- ماكدونالدز McDonalds دريم لاند
- ماكدونالدز McDonalds جلورى مول اكتوبر
- ماكدونالدز McDonalds مول مصر
- ماكدونالدز McDonalds بالم ستريب 6 اكتوبر
- ماكدونالدز McDonalds السادس من اكتوبر
- ماكدونالدز McDonalds مول العرب
22 – ماكدونالدز McDonalds فروع الشيخ زايد
- ماكدونالدز McDonalds بفرلى هيلز الشيخ زايد
23 – ماكدونالدز McDonalds الاسكندريه
- ماكدونالدز McDonalds سموحه
- ماكدونالدز McDonalds العامريه
- ماكدونالدز McDonalds نادى سبورتينج
- ماكدونالدز McDonalds كليو باترا
- ماكدونالدز McDonalds ميامى
- ماكدونالدز McDonalds المنتزه
- ماكدونالدز McDonalds سيتى سنتر
- ماكدونالدز McDonalds محطة الرمل
- ماكدونالدز McDonalds لوران
- ماكدونالدز McDonalds الشاطبى
- ماكدونالدز McDonalds سان استفانو
- ماكدونالدز McDonalds المندره
- ماكدونالدز McDonalds العجمى البيطاش
- ماكدونالدز McDonalds ستانلى الاسكندريه
- ماكدونالدز McDonalds محطة chill out العامريه
24 – ماكدونالدز McDonalds الساحل الشمالى
- ماكدونالدز McDonalds محطة chill out الساحل
- ماكدونالدز McDonalds الساحل طريق اسكندريه مطروح
- ماكدونالدز McDonalds بورتو مارينا
- ماكدونالدز McDonalds مارينا 1 السنتر التجارى
- ماكدونالدز McDonalds مارينا 2
- ماكدونالدز McDonalds زهران مول
- ماكدونالدز McDonalds ديونز مول
25 – ماكدونالدز McDonalds محافظة البحيرة
- ماكدونالدز McDonalds وادى النطرون
- ماكدونالدز McDonalds دمنهور
26 – ماكدونالدز McDonalds محافظة مطروح
27 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الاسماعيلية
28 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الدقهلية
- ماكدونالدز المنصوره شارع الجمهورية
- ماكدونالدز المنصوره شارع قناة السويس
29 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الغربية
- ماكدونالدز طنطا
30 – ماكدونالدز McDonalds محافظة المنوفية
- ماكدونالدز شبين الكوم
31 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الشرقية
- ماكدونالدز الزقازيق
- ماكدونالدز العاشر من رمضان
32 – ماكدونالدز McDonalds محافظة دمياط
33 – ماكدونالدز McDonalds محافظة بور سعيد
34 – ماكدونالدز McDonalds محافظة القليوبيه
- محطة chill out طريق شبرا بنها الزراعى الحر
35 – ماكدونالدز McDonalds محافظة اسيوط
36 – ماكدونالدز McDonalds محافظة الاقصر
37 – ماكدونالدز McDonalds محافظة بنى سويف
38 – ماكدونالدز McDonalds محافظة المنيا
39 – ماكدونالدز McDonalds محافظة البحر الاحمر
- ماكدونالدز الغردقه سنزو مول
- ماكدونالدز الغردقه طريق الشيراتون
- ماكدونالدز الغردقه اسبيلاندا مول
40 – ماكدونالدز McDonalds محافظة جنوب سيناء
- ماكدونالدز شرم الشيخ خليج نعمة
- ماكدونالدز شرم الشيخ خليج نعمه روزا مول
- ماكدونالدز شرم الشيخ هضبة ام السيد
- ماكدونالدز شرم الشيخ خليج نبق
41- ماكدونالدز McDonalds محافظة السويس
- ماكدونالدز العين السخنة
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