شوف عروض العثيم على المنتجات الغذائية المختلفة في السعودية

عروض العثيم في السعودية، شركة العثيم من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية والتي تتخصص في مجال بيع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، وتهتم شركة العثيم بتوفير كل المنتجات التي يبحث عنها العملاء في كل فروعها، وتمتلك شركة العثيم الآن سلسلة من الأسواق في جميع أنحاء المملكة وفي عدد من الدول العربية الأخرى.

عروض العثيم في السعودية

تقوم شركة العثيم بعمل مجموعة من العروض المميزة لكل العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض التي تشمل كل المنتجات الغذائية المختلفة والهواتف المحمولة والإلكترونيات، حيث تهتم شركة العثيم بتوفير هذه المنتجات بأقل الأسعار وذلك لتتناسب مع جميع العملاء، وتسعى الشركة إلى تغيير هذه العروض بشكل دائم.

تقوم شركة العثيم بالإعلان عن هذه العروض عبر موقعها الإلكتروني الرئيسي، هذا الموقع الذي تم تأسيسه لمساعدة العملاء الذين يقومون بالتسوق عبر الموقع الإلكتروني للشركة، ومن الممكن أن يتم استخدام هذا الموقع في طلب المنتجات وتوصيلها إلى المنزل بشكل آمن.

عروض العثيم الأسبوعية

علبة خضار مشكل مجمدة 400 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

علبة بطاطس لامب وستون توبسترز كريكست 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

علبة بازلاء خضراء وذرة حلوة وفاصولياء مقطعة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

علبة زيتون كوبوليفا أسود 75 ريال سعودي بدلاً من سعر 105 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم