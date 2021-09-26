شوف عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir إلى 53% من مكتبات جرير اون لاين jariribookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والالكترونيات بأرخص الأسعار على الهواتف، والشاشات، و لاب توب جرير jarir بتخفيض حتى 53% مع خصومات مكتبات جرير اون لاين jariribookstore ، وهذا نقدمه لكم حصريًا من موقع جرير للتسوق في المملكة العربية السعودية، حيث أن سوق الأجهزة الإلكترونية قد زاد الإقبال عليه من العملاء نتيجة للتطور التكنولوجي، ولذا يريد كلٍ منا شراء أفضل الأجهزة التي توفر له كل احتياجاته، وهذا ما سوف نساعدكم فيه بتقديم أحدث الخصومات اليومية في المملكة.

عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir إلى 53% من مكتبات جرير اون لاين jariribookstore

تتميز تخفيضات شركة جرير للتسويق بأسعار تنافسية حصرية على موقعها الرسمي، في تُعد من أهم متاجر السعودية التي تقدم أجود أنواع الأجهزة من كل الماركات العالمية والمحلية، ولذا نعرض لكم في التالي أجدد الخصومات لدى جرير اون لاين التي تصل إلى 53% على الإلكترونيات من الجوالات، والشاشات، واللابتوب.

عروض جرير للجوالات

الجوالات الذكية هي من الأجهزة التي أصبح إقتناؤها من أهم الأساسيات في حياة كل فرد، فالجوال لم يعد لإجراء المكالمات فقط، بل يشمل به الكثير من المزايا التي من خلالها يمكن إنجاز كل المهام اليومية، ومن أشهر الأجهزة المتاحة في المملكة هناك جوالات ايفون iphone ، وأيضًا أجهزة سامسونج samsung بكل فئاتها من الجالاكسي والنوت، وكذلك أجهزة هواوي أصبح لها شأن كبير في سوق الجوالات السعودي، ولذا تجدون في عروض مكتبة جرير العديد من الخصومات على تلك الجوالات بكل إصداراتها.

jarir

جوال سامسونج جالكسي اس 21 بلس samsung galaxy s21 plus سعة 256 جيجا بسعر 2999 بدل 3549 ريال سعودي بخصم 15%.

بلس سعة 256 جيجا بسعر 2999 بدل 3549 ريال سعودي بخصم 15%. جوال سامسونج جالكسي زي فولد samsung galaxy z fold سعة 256 جيجا بسعر 6199 بدل 7999 ريال سعودي بخصم 23%.

جوال سامسونج جالكسي اس 20 اف اي samsung galaxy s20 fe سعة 128 جيجا بسعر 2249 بدل 2999 ريال سعودي بخصم 25%.

جرير

يقدم جرير لاب توب من ماركات شهيرة مثل هواوي huawei و ديل dell و ميكروسوفت microsoft ، والكثير من الماركات الأخرى، حيث أنها أشهر الشركات الخاصة بإنتاج أجهزة اللاب توب بكل فئاته، وفقي التالي نترككم مع الأسعار بعد الخصم.

مكتبات جرير

تتسم معارض جرير السعودية بعرض الكثير من أنواع الشاشات التي تصلح لكل الاحتياجات، حيث أن منها مقاسات مختلف تتسع لكل الزوايا والغرف، بالإضافة غلى جودة الشاشات العالية ذات التكنولوجيا المتطورة، لتتمتع معها بمشاهدة لا مثيل لها، ويمكن الاستفادة من تقسيط جرير لشراء أكبر الشاشات التي ترغبون بها.

تخفيضات مكتبات جرير قدمناها لكم بارخص الأسعار في عروض اليوم الوطني السعودي 91 ، الذي تحتفل به المملكة كل عام في يوم 23 سبتمبر، وتستمر التخفيضات لفترة محدودة فقط، فبادروا بشراء إحتياجاتكم بخصومات متاجر السعودية التي نقدمها لكم يوميًا.