شوف عروض ساكو اليوم saco في اليوم الوطني السعودي والفرصة الأخيرة من موقع ساكو للتسوق اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco الحق معها خصومات الفرصة الأخيرة بأقوى تخفيضات ساكو التي نفدمها لكم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 على الأثاث والإلكترونيات من موقع ساكو للتسوق اون لاين ، والتي نقدم لكم منها يوميا كل ما هو جديد من تخفيضات على المعروضات المختلفة من أثاث، ومستلزمات المنزل، وأيضًا الإلكترونيات وملحقاتها.

عروض ساكو اليوم saco في اليوم الوطني السعودي والفرصة الأخيرة من موقع ساكو للتسوق اون لاين

تشمل عروض ساكو 2021 مختلف أنواع الجوالات، والساعات الذكية، والكومبيوتر اللوحي، وهذا بأرخص الأسعار التي نعرضها لكم في مقال اليوم إحتفالًا باليوم الوطني السعودي لهذا العام، والذي يشتمل العديد من مظاهر الاحتفال التي منها خصومات متاجر السعودية التي تتنافس في طرحها كل المؤسسات التجارية، وهذا لما يختص به اليوم الوطني السعودي من منزلة ومكانة عالية في قلوب كافة السعوديين في المملكة وخارجها.

عروض ساكو

تشتمل خصومات متجر ساكو الحالية على الكثير من الجوالات الاقتصادية التي تصلح للاستخدام اليومي، حيث تتميز الفئة المتوسطة من الجوالات ببطارية ذات عمر طويل، مع كاميرا فائقة الجودة، وأيضًا مساحة للذاكرة والرام كبيرة نسبيًا، مما جعلهم من الجوالات الأكثر شراءًا في المملكة العربية السعودية، ومن تلك الماركات هواوي huawei ، و سامسونج samsung ، وهونر، هذا بالإضافة إلى جوالات ايفون 11 iphone 11 التي لا زالت ذات شعبية عالية بين محبي الأيفون.

تخفيضات ساكو

جهاز جوال هواوي واي 6 برايم 2019 سعة 32 جيجا بايت لون ازرق، بسعر 369 ريال سعودي، بدلًا من 469 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي جي 2 كور 8 جيجا بايت لون ابيض، بسعر 299 ريال سعودي، بدلًا من 410 ريال سعودي.

هونر 10 لايت سعة 64 جيجا بايت لون ازرق، بسعر 419 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي.

ايفون 11 سعة 64 جيجا بايت لون بنفسجي، بسعر 2599 ريال سعودي، بدلًا من 3289 ريال سعودي.

متجر ساكو

جوال هواوي بي 30 لايت النسخة 128 جيجا بايت، و 6 جيجا بايت للرام بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1069 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 10 بلس samsung galaxy not 10 plus ، النسخة 256 جيجا بايت، و 8 جيجا بايت للرام بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 4380 ريال سعودي.

جوال هونر 8 اكس ماكس النسخة 128 جيجا بايت، بسعر 619 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

saco

تحتل أجهزة الكومبيوتر اللوحي نسبة كبيرة من المبيعات بين الأجهزة الإلكترونية الذكية، فهي بمثابة كومبيوتر محمول سهل الحمل، حيث يمكن من خلالها الدخول على الإنترنت، وأداء المهام الوظيفية أو الدراسية بواسطتها، ومن أشهر الأجهزة اللوحية الموجودة في كتالوج ساكو 2021 نجد ايباد برو ipade pro الخاص بشركة ابل apple ، كذلك تابلد هواوي ميديا باد ذو الإصدارات المختلفة.

موقع ساكو

ايباد 10.2بوصة مع سعو كبيرة للذاكرة سعة 32 جيجا من الجيل الثامن ويدعم الواي فاي، بسعر حصري من بنده 1499 ريال سعودي.

ايباد اير 10.9 بوصة مع سعو كبيرة للذاكرة سعة 512 جيجا بايت مزود باشارة الوا بسعر خاص 2649 ريال سعودي.

ايباد برو 10.5 وي فاي سعة ذاكرة 512 جيجا بايت بسعر ممتاز 3499 ريال سعودي.

ساكو

مع تطور التكنولوجيا ظهرت الساعات الذكية وبدأت في الانتشار في السنين الأخيرة، وأصبح متاح منها أنواع عديدة لدي ساكو اون لاين تسوق من شركات هواوي، وابل، وسامسونج، حيث تتنافس كل شركة على تقديم الأفضل.

ساكو اون لاين تسوق

خصومات ساكو على ساعة هواوي GT2E B19S لون اخضر بسعر 579 ريال سعودي فقط لا غير بدلًا من 599 ريال سعودي.

ساعة سامسونج جالاكسي اكتيف الذكية بسعر 429 ريال سعودي بدلًا من 819 ريال سعودي لفترة محدودة.

ساعة فيليت فيرسا الذكية الوان ابيض وفضي بسعر 659 ريال سعودي بدلًا من 689 ريال سعودي.

وهكذا سردنا لكم أفضل عروض اليوم الوطني من ساكو عروض السعودية ، والتي ضمت العديد من الأجهزة الإلكترونية، وفي المقالات المقبلة سوف تعرض لكم المزيد من التخفيضات في المملكة العربية السعودية فتابعونا لتصلكم فور إصدارها.