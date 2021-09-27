شوف عروض اكسترا Extra السعودية لليوم الوطني السعودي حتى 2 أكتوبر وخصم 50% على الأجهزة الكهربائية

وتستمر عروض اكسترا Extra في المملكة العربية السعودية ضمن عروض اليوم الوطني السعودي السنوي، حيث يقدم هايبر اكسترا بجميع فروعه بالمملكة العديد من السلع التي يحتاجها كل منزل بأقل الأسعار المنافسة في الأسواق، ومنها خصومات خاصة جداً على أسعار الأدوات المنزلية، وأثاث الحدائق، منها الأساسي، ومنها سلع الرفاهية لأصحاب الزوق الرفيع، كما تتوفر عروض أخرى على كافة الأجهزة الكهربائية، ومنها عروض الشاشات وأجهزة إستقبال القمر الصناعي المتطورة، وعلى كل مستلزمات السيارات، كل هذا وأكثر متوفر فقط في محلات اكسترا Extraبالسعودية عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا Extra على الشاشات بالمملكة العربية السعودية

يتوفر لدى فروع اكسترا Extra بمدن المملكة العربية السعودية خصومات خاصة جداً على أسعار كافة أنواع الشاشات ذات الماركات العالمية، ولكن بأسعار محلية، ومنها: خصم خاص من اكسترا على سعر شاشات إل جي LG مختلفة المقاسات، بخاصية OLED المتميزة بالإضافة إلى 2 وصلة USB وسمارت به خاصية الواي فاي WI FI، وكذلك بها خاصية النانو سيل متوفرة في LG nanocell، كما يتوفر لديهم خصومات على أسعار LG UHD بخاصية الـ High tecnology.

عروض اكسترا السعودية على شاشات شارب وفيليبس

يتوفر بفروع أكسترا بالمملكة العديد من التخفيضات الأخرى في أسعار شاشات التليفزيونات الحديثة، ومن بينها: خصم خاص على أسعار شاشات شارب SHARP بالبو انفرتال، بالإضافة إلى وجود وصلتين USB بها ونظام الواي فاي المميز، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على شاشات فيليبس المميزة Philips بأحجامها المختلفة (55، 65، 75، 85 بوصة) لرؤية أوضح، وتقنية توزيع الصوت من خلال أكثر من سماعة في جميع الإتجاهات، كما يتوفر بهم جميعاً خاصية الـ TCL، ويصل الخصم في أسعارهم إلى 40% على بعض القطع، كما يمكنكم الشراء أونلاين، و إسترداد فرق السعر إذا وجدتموها بسعر أقل لدى أحد المنافسين.

خصومات اكسترا من داخل موقع اكسترا

خصومات مميزة جداً من موقع اكسترا على كل هذه الأجهزة الكهربائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ومن ضمنها: خصومات اكسترا على أسعار جهار استقبال تردد القنوات الفضائية (الرسيفر).