نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 91 في جرير على الجوالات وخصومات تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر اليوم الوطني من أهم الأيام التي تمر على الشعب السعودي وحرصت المملكة العربية السعودية على أن تجعل ذلك اليوم مميز وما يجعله مميز هي الأسعار والخصومات التي تقدمها إليكم المتاجر ومن أشهر تلك المتاجر جرير، فيعتبر جرير من أبرز الأسواق التي توفر إلى كافة عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50% ومن خلال مقالنا التالي سنتناول معكم أبرز عروض جرير في اليوم الوطني 91.

قامت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن المنتجات المتخصصة للعيد الوطني، فقدمت جرير الكثير من العروض على مختلف الأنواع من الهواتف الذكية والشاشات مع الأجهزة الكهربائية والمنزلية فتتراوح نسبة التخفيضات من 20% إلى 60% وذلك تبعاً للمنتج، تعدد ماركات الهواتف المتوفرة إليكم من جرير وهما كلاً من هاتف سامسونج جلاكسي وهواتف هواوي وهاتف الأيفون وهاتف لينوفو وهاتف أوبو وغيرهم الكثير من الهواتف الأخرى على سبيل المثال نوكيا وفيفو.

عروض اليوم الوطني 91 جرير

إليكم في السطور الآتية أبرز العروض التي يتوفر عليها العرض وهي كلاً من التالي مورولا ون فيوجن بسعة تخزينية 128 جيجا بايت متوفر باللون الياقوتي ويتوفر هاتف أيضاً موتورولا موتو جي 20 بسعة تخزينية 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود، يشمل العرض على هاتف موتورولا موتو جي 5 جي بسعة تخزينية 128 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر، يشمل العرض على موتورولا موتو جي 20 بسعة تخزينية 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عروض الجوالات في جرير

يشمل العرض على هاتف موتورولا موتو جي 20 بسعة تخزينية 64 جيجا بايت متوفر باللون الوردي، يحتوي العرض على موتورولا خمسة جي بسعة تخزينية 256 جيجا بايت جرافيتي لامع، هاتف موتورولا موتو جي 30 بسعة تخزينية 128 جيجا بايت هاتف موتورولا موتو جي 5 جي بلس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت.

المزيد من عروض الجوالات في جرير

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 256 جيجا بايت بالإضافة لهاتف ابل أيفون 13 ميني سعة 128 جيجا بايت، يحتوي العرض على آبل أيفون 13 ميني سعة 128 جيجا بايت، هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة 256 جيجا بايت متوافر باللون الأسود، وهاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف اي سعة 128 جيجا بايت.