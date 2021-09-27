شوف عروض اكسترا extra السعودية أرخص عروض اليوم الوطني

عروض اليوم الوطني لا تنتهي داخل مختلف متاجر السعودية، وأكثرها تميزًا هى عروض اكسترا على شاشات التلفزيون واكسسواراتها المميزة، لتأتي العروض بتخفيضات أكثر من 60% على مختلف الشاشات، وإذا قمت بعملية الشراء عبر اكسترا اون لاين يمكنك ان تحصل على خصم إضافي بقيمة 10% عند استخدام كود nd91 أثناء طلب المنتج، كما تسري العروض من 21 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2021م.

عروض اكسترا السعودية

يوفر متجر اكسترا العديد من الخيارات المرتبطة بعروض الشاشات الذكية ماركة ال جي مثل تلفزيون ال جي بحجم 86 بوصة الذي يأتي بلوحة من نوع نانو سل، مما يعني أنه يعتمد على الجسيمات النانومترية، التي تعمل على تنقية وتوضيح الصورة بعد إزالة الشوائب من الأطوال الموجية، كما تتمتع بألوان نقية بدقة 4K بالإضافة إلى دقة 2160×3840 ميجا بكسل، وأيضًا أحجام أخرى من شاشات LG وبمواصفات مميزة في اكسترا.

شاشة تلفزيون من LG OLED تأتي بحجمين، بحجم ٥٥ بوصة بسعر 4299 ريال سعودي بدلاً من 11999 ريال سعودي، وبحجم 65 بوصة بسعر 6999 ريال سعودي بدلاً من 17999 ريال سعودي.

شاشة LG Nano Cell مع هدية سماعتين محمولة من ال جي مكبر الصوت بلوتوث، بحجم 75 بوصة بسعر 6799 ريال سعودي بدلًا من 15999 ريال سعودي، أو بحجم 86 بوصة بسعر 9199 ريال سعودي بدلاً من 22999 ريال سعودي.

اكسترا شاشات

تأتي تخفيضات اكسترا لتنهي مشكلات أسعار الشاشات في السعودية بعروض اليوم الوطني من اكسترا على شاشات سوني، فنجد شاشة تلفزيون سوني بحجم 65 بوصة بخصم 42%، والتي تتميز بدقة العرض الفائقة 4K التي تظهر التفاصيل لتشعر بالواقعية، ومدعومة بمعالج قوي يساعد على ترقية دقة الصور التي تم إلتقاطها، كما تحتوي على تقنية موشن فلو التي تساعد على إنسيابية الحركة في المشاهد السريعة وتقلل من ضبابيتها.

شاشة تلفزيون سوني ليد 65 بوصة، بسعر 3999 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سوني بحجم 85 بوصة، أندرويد، بسعر 9999 ريال سعودي بدلاً من 19599 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم على اكسسوارات الشاشات

تقدم اكسترا عروض متنوعة على إكسسوارات الشاشات مثل مكبرات الصوت ومشغلات الوسائط وغيرها بأسعار رائعة، فهناك مشغل وسائط آبل تي في صغير الحجم، الذي يقدم لك صورة نقية باستخدام عدد بيكسل أكبر بأربعة أضعاف، كما يتميز بألوان مشرقة وواقعية لوجود نطاق ديناميكي عالي، يأتي الجهاز مع قرص صلب بحجم 64 جيجا.