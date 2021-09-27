شوف بأقل سعر عروض جرير على ايفون 12 IPhone وايفون 12 iphone 12 pro max Garir

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عروض جرير على ايفون 12 ( iphone 12) وايفون 12 برو

يتوفر في جميع فروع مكتبة جرير Garir في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها، وخاصة على سعر ايفون 12 (iphone 12) بأنواعه، ومن ضمن هذه الخصومات: خصم خاص على سعر iphone 12 pro، وأيضاً على سعر جوال iphone 12 pro Max.

عروض جرير Garir على iphone pro وiphone pro Max

يوجد أيضاً بالفروع خصومات ممتازة على أسعار: Huwaui Mate 40 pro، كما يوجد خصم آخر على سعر جوال Sumsung galaxy note2o Ultra، وكذلك خصم مميز على سعر Sumsung galaxy A72، وكذلك خصم آخر على جوال Vivo V20، وعلى جوال Oppo A94، كما يوجد خصم آخر على سعر Xisomi Mi Redmi Note 10 pro.

خصومات جرير على أسعار Sumsung galaxy Note وغيره

يوجد أيضاً خصومات خاصة جداً على أسعار Xiaomi poco x3 pro، كما تتوفر خدمة الحماية الكاملة لفترة محدودة 12 شهر على جرير و12 شهر على المشتري، كما تتوفر أيضاً خصم على سعر Huawei Y7p، كما يوجد خصومات خاصة جداً على أسعار جوال Huawei Nova 7a، ويوجد لديهم أقوى الخصومات على أسعار هواوي واي 6 بي، وعلى سعر جوال Xiaomi redmi 9T، وتوفر لديهم أيضاً خصم خاص على سعر جوال Motorola G20، وغيرها من خصومات خاصة جداً فقط حتى نفاذ الكميات.