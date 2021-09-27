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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة ذهبية للفوز بجائزة مسابقة الحلم الجديدة 250 ألف دولار في المقال التالي
يستعد الإعلامي مصطفى الأغا مقدم برنامج مسابقة الحلم، لسحب اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم السحب عشوائيًا بنظام القرعة على الهواء مباشرةً، على أن يتم الاتصال باسم الرابح وتهنئته بالفوز، ثم الحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، من أجل التواصل لاحقًا لاستلام جائزته نقدًا، مع العلم أن تلقي طلبات الاشتراك في تلك الجائزة متواصل حتى موعد إعلان اسم الفائز، وهو ما يعد فرصة ذهبية لآلاف المواطنين من سرعة الاشتراك لدخول هذا السحب، أملا بالفوز بها.
الاشتراك في مسابقة الحلم
وتتلقى مسابقة الحلم طلبات الاشتراك من جميع الدول من خلال الاتصال على الرقم المرادف لكل دولة، أو من خلال الاتصال عبر الأرقام الدولية الموحدة، شريطة الإجابة على سؤال المسابقة بشكل صحيح، حتى يتم تفعيل المشاركة للعضو، أو الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى نفس الرقم، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، وهو تطبيق إلكتروني جديد من قبل المسابقة، يتم تثبيته عبر الجوالات المختلفة، وتم تصميمه، من أجل التيسير على المواطنين للاشتراك من أي مكان دون أي معاناة، وهي نفس طريقة الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.
أرقام مسابقة الحلم
وللتذكير مجددًا بأرقام مسابقة الحلم من أجل الاشتراك من جميع الدول، يمكنك متابعة السطور التالية، واختيار رقم التليفون التابع لدولتك، أو الاتصال من رقم التليفون الثابت، في حالة إذا لم يتم إدراج اسم دولتك ضمن تلك الأرقام:
- أرقام مصر:
- Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
- أرقام العراق:
- Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
- أرقام الأردن:
- Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
- أرقام فلسطين:
- Jawwal 1623
Wataniya 6750
- أرقام سوريا:
- MTN 1736
Syriatel 1736
- أرقام موريتانيا:
- Mauritel 1559
- أرقام المغرب:
- Inwi 9669
Orange 9669
- أرقام تونس:
- Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
- أرقام الكويت:
- Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
- أرقام السعودية:
- Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
- أرقام الإمارات:
- Etisalat 6070
Du 3636
- أرقام البحرين:
- Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
- أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
- GSM 90434
- رقم موحد من جميع الدول: (GSM 0088216101092).
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