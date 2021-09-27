فرصة ذهبية للفوز بجائزة مسابقة الحلم الجديدة 250 ألف دولار

يستعد الإعلامي مصطفى الأغا مقدم برنامج مسابقة الحلم، لسحب اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم السحب عشوائيًا بنظام القرعة على الهواء مباشرةً، على أن يتم الاتصال باسم الرابح وتهنئته بالفوز، ثم الحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، من أجل التواصل لاحقًا لاستلام جائزته نقدًا، مع العلم أن تلقي طلبات الاشتراك في تلك الجائزة متواصل حتى موعد إعلان اسم الفائز، وهو ما يعد فرصة ذهبية لآلاف المواطنين من سرعة الاشتراك لدخول هذا السحب، أملا بالفوز بها.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وتتلقى مسابقة الحلم طلبات الاشتراك من جميع الدول من خلال الاتصال على الرقم المرادف لكل دولة، أو من خلال الاتصال عبر الأرقام الدولية الموحدة، شريطة الإجابة على سؤال المسابقة بشكل صحيح، حتى يتم تفعيل المشاركة للعضو، أو الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى نفس الرقم، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، وهو تطبيق إلكتروني جديد من قبل المسابقة، يتم تثبيته عبر الجوالات المختلفة، وتم تصميمه، من أجل التيسير على المواطنين للاشتراك من أي مكان دون أي معاناة، وهي نفس طريقة الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.

أرقام مسابقة الحلم

وللتذكير مجددًا بأرقام مسابقة الحلم من أجل الاشتراك من جميع الدول، يمكنك متابعة السطور التالية، واختيار رقم التليفون التابع لدولتك، أو الاتصال من رقم التليفون الثابت، في حالة إذا لم يتم إدراج اسم دولتك ضمن تلك الأرقام: