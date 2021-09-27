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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين المغرية وخصومات شديدة على المنتجات الطازجة والبهارات في المقال التالي
عروض العثيم اليوم الاثنين المغرية، يوفر هايبر أسواق عبدالله العثيم لعملائه الخضراوات والفواكه والمعلبات بأفضل الأسعار، وتستطيع زيارة الفرع الأقرب لك، حيث يوجد فروع متعددة في المملكة العربية السعودية ومن أشهرها فرع الخرج وفرع الهفوف وفرع الأحساء، واذا كنت تريد الحصول على أفضل أسعار فكل ما عليك فعله هو التوجه هايبر وشراء حاجتك منه.
مهرجان الطازج العثيم وتنزيلات مغرية على السلع الأساسية التموينية
عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين
إذا كنت ترغب في شراء كل احتياجات المنزل ببساطة وبشكل سريع وبأفضل سعر عليك الذهاب إلى هايبر عبد الله العثيم حيث يمكنكم عبر زيارته الاستفادة من كل العروض الحصرية، وشراء كل المستلزمات المطلوبة من اللحوم والخضراوات والفواكه وغيرها من المنتجات المغلفة الغذائية.
عروض الاثنين من العثيم
- عروض العثيم تمر تمارا سكري حجم العبوة 500 جرام يبلغ سعره 18.95 ريال سعودي مع إمكانية الحصول على واحدة مجانا.
- عروض العثيم الاسبوعية كيلو الباذنجان الأسود الرومي الوسط يبلغ سعره 3.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بالنسبة طماطم يبلغ سعر الكيلو منها 6.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية سعر الليمون 5.95 ريال سعودي للكيلو.
- مهرجان الطازج العثيم سعر الفلفل الأخضر البارد يبلغ للكيلو 6.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كيلو بطاطا حلوة 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم قهوة برازيلي فاتحة الكيلو منها ب 36.70 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم قهوة هرري عربي الكيلو 32.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب ذرة مالحة سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم هيل الكيلو منه ب 123 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده كيلو سميد خشن 5.45 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم كيلو فلفل اسود مطحون 58.60 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه كيكه دخن 500 جرام العبوة يبلغ سعره 14 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم دونات شوكولاتة 4 حبات يبلغ سعرها 5.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بسبوسة بالسمن الطبيعية يبلغ سعر الكيلو 27 ونصف ريال سعودي.
- عروض العثيم مول كرواسون بالزبدة مينى عشر قطع يبلغ سعر العلبة سبعة ونصف ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم فطيرة للشاي يبلغ سعرها 4.95 ريال سعودي.
- اسعار العثيم وبروشور العثيم تورتة شوكولاتة وكراميل حجمها وسط يبلغ سعرها 29.95 ريال سعودي.
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