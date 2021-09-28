نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت جوالات سامسونج وايفون وهواوي في السعودية حتى 9 أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر مهرجان الخصومات الأسبوعية من لولو هايبر ماركت بالسعودية ليضم العديد من المنتجات وبخاصةً الجوالات، لنجد في عروض لولو تشكيلة متنوعة من الجوالات، ومن أفضل الماركات وأكثرها طلبًا في الأسواق، وكل هذا بأسعار مناسبة وخصومات لا تقاوم لفترة محدودة، حيث تسري التخفيضات ابتداءًا من يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 وحتى يوم السبت 9 أكتوبر، ليكون أمامك فرصة مذهلة لمدة أسبوعين للمقارنة بين مواصفات الجوالات وشراء الجوال ذو المواصفات التي تتناسب مع احتياجاتك للجوال بسعر لا مثيل له من خلال تخفيضات لولو ماركت للجوالات.

عروض لولو هايبر ماركت جوالات في السعودية

تضم عروض لولو خيارات متنوعة من الجوالات لمحبي جوالات شركة سامسونج، مع توفير أجدد الإصدارات بأسعار مناسبة مثل جوال سامسونج جلاكسي زد القابل للطي، فيأتي الجوال بمواصفات وإمكانيات رائعة، من بينها شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة، كما يأتي بكاميرا خلفية ثنائية، الأولى بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا، والثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا، كما أن الجوال مزود ببطارية بسعة 3300 مل أمبير.

جوال سامسونج جلاكسي زد فليب القابل للطي بتكنولوجيا الجيل الخامس، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، 8 جيجا رام، بسعر 3999 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي اس 21 بتكنولوجيا الجيل الخامس، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 2699 ريال سعودي بدلاً من 3349 ريال سعودي.

لولو ماركت جوالات

كعادة عروض لولو ماركت في مواكبة التحديثات العالمية، وبعد إعلان شركة هواوي عن هاتفها الأحدث الذي يعد تحديث لهاتف هواوي نوفا 7، يوفر لكم هايبر لولو في عروض الجوالات هاتف هواوي نوفا 8، يدعم الهاتف شبكات الاتصال وحتى الجيل الخامس، بالإضافة إلى معالج قوي ثماني النواة من نوع Kirin 985 5G بتكنولوجيا نانو 7 وهو ما يساعد على تشغيل مختلف الملفات الثقيلة بسلاسة، يأتي الجوال بشاشة بحجم 6.57 بوصة وبدقة full HD، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 2+2+8+64 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا، كما يدعم نظام تشغيل أندرويد 10، ويأتي الجوال بالإضافة إلى العديد من الهدايا المجانية من بينها ساعة هواوي GT، واشتراك مجاني لمدة 3 شهور في Huawei music.

جوال هواوي نوفا 8، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، 8 جيجا رام، بسعر 1899 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 8i، سعة 128 جيجابايت، 6 جيجا رام، وأيضًا هواوي smart band 4 هدية مجانية، وكل ذلك بسعر 1399 ريال سعودي.

ايفون لولو ماركت

جوال ابل ايفون XR من ضمن الجوالات المتاحة للشراء بأفضل سعر من لولو هايبر، ويأتي الهاتف بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وأيضًا 3 جيجا رام، وسعة بطاريته 2942 مل امبير، ومتاح منه ألوان عديدة لإختيار جوالك حسب لونك المفضل، فيوجد بالألوان الأحمر، الأبيض، الأزرق، الأسود، الذهبي، ويُمكن شراؤه من اكسترا بسعر 2291 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

عروض لولو السعودية

جوالات أوبو تعتبر من أكثر الماركات مبيعًا في الوقت الحالي، لذا نرى الكثير من الإصدارات منها داخل عروض لولو، ومنها جوال أوبو رينو 6 برو، الذي يأتي بشاشة عالية الدقة بحجم 6.55 بوصة، ومعالج قوي من نوع ميدياتيك Dimensity 1200 رائع الأداء، الجوال مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 2+2+8+64 ميجا، وكاميرا أمامية 32 ميجا، وبطارية قوية سعة ٤٥٠٠ مللي أمبير يُمكنها العمل لعدة ساعات.