شوف خصومات بنده الشهرية 50% علي كل المشتريات حتى نهاية الأسبوع

خصومات بنده الشهرية، يكون هايبر بنده شديد على الحرص في أن يقدم أقوى وأروع الخصومات والعروض في المتجر، حيث أن هذه العروض أما أن تكون كل يوم أو تكون كل أسبوع، كما يأتي إلى زيارة المتاجر الخاصة ببنده نحو مائة وعشرون مليون زبون، حيث يتم توافر حوالي أربعة مراكز تكون متخصصة في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتم تواجد نحو 650 شاحنة لكي يقوموا بتوصيل حوالي 70 ألف منتج غذائية وأيضًا غير غذائي لمتاجر بنده.

عروض بنده الأسبوعية 30% علي كل المنتجات حتى نهاية الشهر

خصومات بنده الشهرية

تتضمن شركة بنده على العديد من السلاسل الكبيرة والتي تخص في متاجر البيع من خلال التجزئة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات التي تكون رائدة بالقطاع المتخصص في مجال التجزئة في سنة 1978، كما يعمل في تلك الشركة لما يقارب من عشرون ألف موظفًا لكي يلبوا جميع متطلبات الزبائن.

عروض بنده السعودية

عروض بنده الأسبوعية سعر الكيلو من البرتقال العصير الجنوب الأفريقي يكون 4.95 ريال سعودي. كيلو جرام من خليط الزبدة الغير مملحة الإماراتية يكون بسعر 5.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 1000 أو 1800 جرام من القاروص البحري يكون بسعر 21.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 1.5 لتر من عصير الصافي يكون 7.50 بدلًا من 11 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

خصومات بنده الأسبوعية 1.5 لتر لزيت النباتي من النوع النخيل يكون بسعر 9.50 بدلًا من 13.25 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 120 كيس بحجم 400 جرام لأكياس الشاي من النوع ربيع إكسبرس يكون بسعر 9.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية حجم 2 * 910 جرام من جبنة الكريمي المطبوخة من النوع بوك تكون بسعر 36.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية حجم 10 * 700 جرام لدجاج من النوع الفقيه يكون بسعر 92.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية