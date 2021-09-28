نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اكسسوارات الجوال وإلكترونيات extra بتخفيضات اليوم الوطني 91 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إلى جميع المتيمين بالأجهزة الإلكترونية ولعشاق الاكسسوارات الخاصة بالجوالات في السعودية عروض اكسترا extra بتخفيضات اليوم الوطني 91، فنجد أقوى الخصومات مقدمة من موقع اكسترا اون لاين أحد أكبر وأشهر المواقع المتخصصة في بيع جميع الأجهزة الإلكترونية المنزلية والجوالات في المملكة العربية السعودية، ويمتلك الموقع عدد كبير من المتاجر التابعة له، وقد بلغ عدد عملاء اكسترا في الأونة الأخيرة أكثر من 12 مليون متسوق من مختلف البلدان العربية، وتتضمن عروض اكسترا اليوم اكسسوارات الجوال ومختلف الإلكترونيات التابعة لأكبر وأشهر الشركات العالمية.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال

أير بودز أبل من ضمن عروض اكسترا اكسسوارات الجوال السارية لفترة محدودة حتى يوم 2 أكتوبر بتخفيضات اليوم الوطني 91، وتتميز الأير بودز المقدمة من أبل باللون الأبيض الجذاب وعدد كبير من المميزات الأخرى منها:

الاتصال السريع واللاسلكي بالجوال.

التصميم المميز والفريد لها والمناسب لحجم الأذنين.

عزل جميع الأصوات الخارجية من أجل الحصول على صوت نقي وواضح.

تقاوم العرق والماء.

يُمكنكم شراؤها من اكسترا بسعر 849 ريال سعودي بدلًا عن 1199 ريال سعودي.

اكسترا ساعة ابل

ساعة أبل إصدار أس أي تأتي بعدد كبير من المميزات وأحدث التقنيات، حيث أن الساعة تأتي مدعمة بجي بي اس، كما أنها يوجد بها إطار فضي لامع ومميز وسوار أبيض رياضي مناسب لجميع الأعمار والفئات، بمقاس شاشة 40 ملم، متوفرة بألوان مختلفة ومميزة، متاحة في موقع اكسترا للطلب اون لاين أو في متاجر اكسترا بالمملكة بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

إكسترا لابتوبات

أحد أشهر وأقوى أجهزة اللابتوب للجيل الخامس لاب توب لينوفو أيديا باد 5 الجهاز المناسب لجميع رجال الأعمال وطلاب الجامعات، كما أن الجهاز مناسب لتشغيل مختلف الألعاب الإلكترونية بسرعة عالية نظرًا لإمكانيته الهائلة حيث أن الجهاز يأتي بالمواصفات التالية:

سعة تخزين داخلية 128GB SSD.

ذاكرة مؤقتة بقوة 8GB.

شاشة عالية الدقة والجودة بمقاس 15.6 بوصة تدعم تقنية FHD.

معالج core i5-1135G7.

تدعم نسخة ويندز 10.

اللابتوب متاح في موقع اكسترا الإلكتروني وفي متاجر اكسترا في السعودية بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي.

عروض اكسترا الكترونيات

نعرض لكم عروض الإلكترونيات من اكسترا، ونقدم الشاحن المتنقل من هواوي الذي يحتوي على عدد كبير من المميزات المتنوعة مثل بطارية بقوة 10000 مل أمبير، وكذلك فيما يتعلق بالتصميم المميز، وأيضًا حجم صغير يسهل وضعه في الحقيبة، والتنقل به في مختلف الأماكن وطرق السفر، ونجده متوفر في موقع اكسترا بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.