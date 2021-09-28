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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده على ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 بروماكس وجميع أنواع الإلكترونيات بخصم 50% في المقال التالي
يعد هايبر بنده من أكبر الماركتات الموجودة في الوطن العربي، وخاصة في دول الخليج العربي، وتعد عروضه من أقوى العروض الموجودة بالدول العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه العروض خصومات بنده المميزة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، حيث يقدم الماركت تشكيلة ضخمة من أقوى الأجهزة الإلكترونية الموجودة في السوق، وسوف نوضح لكم اليوم أقوى عروض بنده على ايفون 13، وعلى ايفون 13 برو، وايفون 13 بروماكس Iphone 13 pro max، والذي يعد الأكثر بحثاً في هذه الأيام، واليكم تفاصيل الخصومات:
عروض بنده Panda على ايفون برو وعلى ايفون 12 IPHONE
يقدم هايبر بنده ماركت Hyper Panda market أقوى الخصومات على أسعار جميع أنواع الإلكترونيات والجوالات في فروعه بمدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم بنده على سعر ايفون 13 iphone، وعلى سعر ايفون 13 برو (iphone 13 pro)، كما يتوفر خصم آخر منهم على سعر ايفون 13 برو ماكس (iphone pro max)، كل هذا متوفر بالألوان (الأسود، والأبيض، والروز، والأزرق، والأحمر، والأزرق الفاتح، وغيرها).
عروض هايبر بنده على الجوالات 2022 Hyper Panda
وتستمر العروض بالمملكة، حيث تعد مجموعة ايفون بأنواعها Iphone من أقوى الإصدارات التي قدمها شركة أبل Apple، ويعد أيفون 13 بأنواعه من أهم إصدارتها لعام 2022، وله مميزات عديدة منها:
- تقديمه لخاصية NFC لإمكانية الإتصال القريب.
- وخاصية شريحتي إتصال: شريحة نانوSIM، وE SIM.
- يقاوم الماء والغبار حتى 6 أمتار لمدة نصف ساعة بشهادة IP68.
- يقدم خدمات الدفع عن طريق الماستر كارد والفيزا كارد.
- امكانية قراءة كود الـ QR.
- يدعم كاميرا خلفية رباعية الأبعاد وهذا غير موجود في جوالات أخرى.
- يدعم تصوير فيديو بالكاميرا الخلفية بخاصية الـ 4K.
مميزات أيفون 13 بأنواع وأسعاره في السعودية
يتوفر ايفون 13 بعدة خصائص تميزه عن باقي الجوالات الموجودة في الأسواق، ومنها:
- خاصية الكاميرا الأمامية مزدوجة الأولى منها بدقة 12 ميجا، بفتحة عدسة F/1.5 WIDE، وتعد الكاميرا الأساسية بالجوال، والتي تدعم المثبت البصري OIS.
- وكذلك تدعم خاصية الـ zoom 3x، ثلاثة مرات أدق من الإصدار السابق له، والذي بدعم الخاصية أيضاً بشكل مميز عن باقي جوالات السوق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده على ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 بروماكس وجميع أنواع الإلكترونيات بخصم 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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