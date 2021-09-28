نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير في فروع بنده وهايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني 91 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 40% على جميع المنتجات، فحرصت أسواق بنده على أن تقدم إلى كافة عملائها مجموعة من المنتجات التي تتسم بأنها طازجة وصحية وإليكم في مقالنا التالي أبرز المنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل بنده.

توفر بنده الكثير من العروض اليومية على كافة المنتجات التي من أهمها كلاً من التالي ميموريز التمر بالبر أربعين في 12 والجوف زيتون أخضر شرائح كيلو جرام وزيت ذرة كريستال 750 مل وطحينة الرشيدي الميزان 520 جرام ونيدو فورتي جرو لبن بودرة كامل الدسم 450 جرام وبسكويت ماكفيتيز دايجيستيف لايت 400 جرام وزيت خليط سمارت 700 جرام وسكر أبيض من شهد كيلو جرام ومكرونة مرمرية من كوين 350 جرام.

عروض بنده وهايبر بنده

تشمل العروض أيضاً على دقيق المطبخ متعدد الأغراض كيلو جرام ومكرونة لسان عصفور من كوين 350 جرام وأرز من المطبخ خمسة كيلو جرام وزيت عباد الشمس من هلا لتران وربع وشوكولاتة سبريد بالبندق نوتيلا 350 جرام ومكرونة خواتم من كوين 359 جرام وزيت عباد الشمس كريستال خمسة لتر ودولفن تونة قطعة سهلة الفتح 200 جرام وسمن حليب بقري نقي من البقرة الحلوب.

عروض بنده اليوم الوطني 91

توفر بنده إلى كافة عملائها الكثير من العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 40% ولا تقف عروض بنده فقط على المنتجات الغذائية بل تشمل الكثير من المنتجات الأخرى مثل معجون طماطم أول قطفة وطحينة فاخرة حلواني وزيت نباتي العرب وحليب طويل الأجل نادك وفخذ خروف نعيمي وكلف خروف نعيمي وقطع خروف نعيمي بالعظم وفيليه صدور الدجاج وصدور حبش مدخن حلواني.

خصومات هايبر بنده اليوم

وتحتوي العروض على صدور دجاج مدخن حلواني ومرتديلا دجاج سادة وبسطرمة حلواني وحلاوة طحينية سادة الجبل ولبنة المراعي وقشطة طازجة بدر وجبن بلدي عكاوي خبز الجياد وشرائح خبز بر جامبو هرفي وكب كيك بحشوة الكراميل والشوكولاتة والفراولة والفانيلا لوازين 540 جرام، ففي حالة الرغبة للحصول على افضل المنتجات الغذائية يمكنكم التوجه إلى بنده في أي وقت إلى بندة وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من مأكولات.