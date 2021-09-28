نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة نيكلودين للأطفال nickelodeon الجديد على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة نيكلودين للأطفال من أفضل قنوات الأطفال التي ظهرت في عالم القنوات الفضائية في السنوات الأخيرة، حيث أن القناة تقدم محتوى مناسب جدَا لمختلف المراحل العمرية للأطفال، وبرامج الكرتون التي تقدم من قبل قناة نيكلودين هي مسلسلات عالمية مشوقة للأطفال مناسبة للسن الصغير من حيث المحتوى التعليمي والثقافي؛ لهذا زادت نسبة البحث على تردد قناة نيكلودين للأطفال .

تردد قناة نيكلودين للأطفال

قناة نيكلودين العربية هي قناة مفتوحة وغير مشفرة على القمر الصناعي النايل سات، ويبحث عنها الآباء ليتمكن الأطفال من مشاهدة أفلام الكرتون التي يتم تقديمها على مدار اليوم، وتتمثل تفاصيل القناة فيما يلي:

تردد قناة نيكلودين : 12437.

استقطاب : أفقي.

معامل الخطأ : 3\4 .

معدل الترميز : 27500.

وتعد قناة نيكلودين للأطفال من القنوات الشيقة التي تجذب الأطفال والكبار على حد سواء، حيث أن القناة تعرض العديد من البرامج الهادفة والشيقة مثل مسلسل سبونج بوب المسلسل العالمي الشهير الذي يحبه كثير من متابعين الكرتون حول العالم.

البرامج التي تعرضها قناة نيكلودين

تعرض قناة نيكلودين العديد من برامج الكرتون التي تتناسب مع أكثر من فئة عمرية، حيث أن هناك بعض البرامج التي تصنف لمشاهدة الأطفال، وبعض البرامج التي تناسب المراهقين، كما أن هناك برامج تناسب فئة الشباب ممن يتابعون قناة نيكلودين، وبالنسبة إلى البرامج المناسبة لفئة الأطفال ما يلي:

برنامج حيوانات مدهشة.

الأبوان السحريان تيمي ترنر.

برنامج كرتون دورا.

مسلسل سبونج بوب سكوير بانتس.

تيكتي توك

دورية المخلب.

أما بالنسبة إلى البرامج التي تناسب فئة الشباب

برنامج مائة فعل قبل الثانوي.

عائلة ثاندرمان.

ماكس وشريد.

بيج تايم شو.

سام وكات.

هنري البطل.

أي كارلي.

فيكتوريوس.

كما تعرض قناة نيكلودين للأطفال عدد أخر من برامج الكرتون الشيقة مثل:

عالم الطباشير.

مسلسل سلاحف النينجا.

عاملا الخبز.

مبتكري الألعاب.

المراهقة الآلية.

حكايات جنجر.

وتعد قناة نيكلودين من القنوات التي يفضلها الآباء يشعرون بالاطمئنان على أطفالهم وهم يشاهدون تلك القناة لأنها من القنوات التي تقدم محتوى مميزة ومفيد بالنسبة إلى الأطفال من خلال برامج الكرتون التي تعرضها، ويتم عرض العديد من البرامج وأفلام الكرتون الحصرية التتي يفضلها الأطفال.