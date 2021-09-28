شوف سعر ومواصفات أيفون 13 برو ماكس في جرير تقسيط بسعر كاش

أيفون 13 برو ماكس في جرير بالتقسيط بسعر الكاش ومنافس لباقي المعارض، تعد مكتبة جرير من أكثر المعارض التي تقوم باستمرار في تقديم أفضل العروض والتخفيضات والخصومات على كافة المنتجات وليس على الهواتف وجوالات فقط بكل الماركات، ومن ضمن تلك العروض اليوم حديث كل مكان هاتف أبل الجديد أيفون 13 برو ماكس لكل طراز وسعة التي يرغب بها العميل، وتلك الهاتف متميز جدا وله الكثير من المزايا التي تجذب العملاء لشراءه، كما توفر جرير بكل معارضها نظام تقسيط بسعر الكاش للعميل بدون شروط وبدون كفيل أيضا، تابعوا معنا لمعرفة أفضل أسعار لجوالات أبل أيفون 13 برو ماكس بكل الطرازات والألوان مع هدايا قيمة.

أيفون 13 برو ماكس في جرير بأسعار مخفضة هدايا قيمة

أعلنت مكتبة جرير عبر موقعها الإلكتروني لبيع هواتف أيفون بأنه يوجد هاتف أيفون 13 برو، برو ماكس، ميني، بكل الألوان، وقريبا سوف يتم توفير وعرض أيفون 13 برو ماكس باللون الجرافيتي المفضل للكل، يكون بسعة 128 جيجا بايت، مساحة الذاكرة للهاتف 8 جيجا رام وباقي المزايا والمواصفات ستطرح لكم:

حجم شاشة هاتف أيفون 13 برو ماكس: 6.1 أنش( بوصة). الهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس: 5G. لون الهاتف: جرافيتي/ أبيض/ أزرق سماوي/ ذهبي/ فضي. معالج الهاتف من نوعية: إيه 15 بيونك. كاميرا هاتف خلفية: 12+12+12 كاميرا هاتف أمامية: 12 ميجا بكسل. شريحة الهاتف: من نوعية نانو. الهاتف من مزاياه: مقاوم للماء/ خاصية الوجه/ ماسح بصمة. سعر هاتف في جرير: 5199 ريال سعودي. نظام التقسيط أدفع 249 ريال لمدة 36 شهر.

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