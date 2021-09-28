شوف عروض مكتبة جرير على الجوالات بأقل من 900 ريال ضمن عروض جرير بالسعودية Garir

تعد مكتبة جرير من أكبر المكتبات لبيع العديد من المنتجات في الوطن العربي، حيث تقدم المكتبة خصومات متميزة جداً بشكل أسبوعي على العديد من المنتجات، ومنها: أجهزة كهربائية، الكترونيات، أجهزة لوحية، أيباد، جوالات، أيفون بأنواعه، اكسسوارات الموبايلات، تكييفات، وعلى غيرها العديد من السلع والمنتجات التي تهم كل أسرة، حيث تنتشر فروع مكتبة جرير Garir في معظم أنحاء الدول العربية، وسوف نوضح لكم اليوم أهم عروض مكتبة جرير على الجوالات الأقل سعراً من 900 ريال، وعلى غيرها من الجوالات الحديثة 2022، واليكم التفاصيل:

عروض مكتبة جرير على الجوالات أقل سعراً من 900 ريال

تتوفر بجميع فروع جرير بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة جداً بمناسبة اليوم الوطني السعودي على أسعاى الجوالات بأنواعها، حيث يصل سعر الجوال الواحد أقل من ٩٠٠ ريال سعودي، ومن بين هذه الخصومات: خصم على سعر جوال هواوي Huawei Y7P، كما يتوفر تخفيض آخر منهم على سعر جوال هواوي Huawei Y7a، وعلى سعر جوال هواوي Huawei Nova Y7i، وخصم على سعر جوال هواوي Huawei Y6p.

عروض جرير المميزة جداً على ايفون 12

تتوفر أيضاً عروض خاصة جداً على أسعار: جوال Xiaomi redmi 9T، وجوال Vivo Y20المميز والأكثر مبيعا، كما تتوفر خصومات خاصة على أسعار جوالات ايفون، مثل جوال ايفون برو iphone 12 pro، وعلى جوال ايفون iphone 12، كما تتوفر خصومات مميزة على أسعار أيفون بروماكس iphone 12 pro max، وعلى سعر جوال هواوي مات Huawei mate 40pro، وعلى سعر جوال سامسونج جلاكسي نوت ٢٠ ألترا Sumsung galaxy note20 Ultra 5G.

خصومات جرير Garir في المملكة العربية السعودية

تتوفر لديهم أيضاً أقوى العروض على أسعار:جوال سامسونج جالكسي Sumsung galaxy A72، وعلى سعر جوال فيفو في Vivo V20، وعلى سعر جوال OPPO A94، وعلى سعر جوال Xiaomi mi redmi Note 10 pro، كما تتوفر خصومات على أسعار جوال Xiaomi Poco X3 Pro، كل هذا وأكثر بأسعار خيالية ليس لها منافس في الأسواق، وخصم 50%، كما تتوفر بالتقسيط فقط من مكتبة جرير.