سحر مفعول الكركم لتبييض الوجه والرقبة وإزالة الخلايا الميت والبقع السودة من أول أستخدام

مشاكل البشرة متعددة ومن أهمها غمقان بعض المناطق في الجسم، والوجه ايضًا، وذلك قد يؤدي لانزعاج الكثير من الفتيات، فيضطر الكثير منهم للبحث عن بعض الوسائل التي تساعد على علاج هذه المشكلة، وتوحيد لون البشرة، مع العلم أن العديد من هذه المستحضرات التي يمكن أن تستخدم قد تؤدي لحدوث أضرار كبيرة للبشرة، وينصح خبراء التجميل بإستخدام المواد الطبيعية التي تساعد على التفتيح، والعديد من الفوائد الأخرى دون حدوث أي اضرار.

فائدة ماسك الكركم والبيض للبشرة بشكل عام

هناك الكثير من الفوائد التي يحققها كلًا من الكركم أو البيض للبشرة، واذا اتحد الاثنين مع بعض في وصفة واحدة فسوف تحدث نتائج هائلة وهي كلأتي:

إزالة التجاعيد من البشرة، وكل علامات الشيخوخة.

تفتيح، وتوحيد لون البشرة بدرجة كبيرة سواء كان الوجه أو الجسم.

نعومة البشرة، وامتصاص الدهون والزيوت الزائدة بها مما قد يؤدي إلى علاج الحبوب والبثور.

يساعد على ترطيب البشرة وعلاج الجفاف.

ماسك بياض البيض والكركم لتفتيح البشرة

هذا الماسك سهل التحضير، والتطبيق ويعطي نتائج مذهلة في التخلص من غمقان البشرة وطريقة الاستخدام كلأتي:

المكونات

بياض واحدة من البيض.

ملعقة من عصير البرتقال الطبيعية.

ملعقتين من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير والتطبيق

في طبق مناسب ضعي بياض البيضه فقط وقومي بالخفق جيدًا حتى تصبح سائل خفيف وبه رغاوي.

أضيفي عصير البرتقال، وقلبي مرة أخرى.

بعد ذلك أضيفي الكركم إلى الخليط وابدائي في خلطهم جيدًا حتى تحصلي على خليط سميك القوام.

وزعي الخليط على كل مناطق الجسم الغامقة التي تريدين تفتيحها بكل سهولة.

قومي بتدليك الأماكن بالخليط ووضعها بشكل دائري.

تترك الخليط على البشرة لمدة ساعتين او اكثر حتى يصبح جافًا.

تفرك المكونات من الجلد جيدًا.

ثم يشطف البشرة بالماء الفاتر.

يرطب البشرة بعد ذلك يإستخدام كريم مرطب.

لابد من تكرار الماسك هذا كل يومين وذلك حتى تحصلي على نتيجة فعاله وصحة، وهذه الخلطة تصلح للجسم بكل المناطق، حتى المناطق الحساسة، كما أنه أصبح أيضًا للوجه، وتساعد في علاج اي بقع سوداء عليه.