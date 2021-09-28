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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ في السعودية في المقال التالي
تمتلك شركة العثيم سلسلة من الأسواق التجارية في جميع أنحاء المملكة، هذه الشركة التي تختص في مجال بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية وكل الهواتف المحمولة والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الجديدة، وتقوم الشركة بضم هذه الأقسام ضمن قائمة العروض التي يتم الإعلان بشكل مستمر.
وتقوم شركة العثيم بالإعلان عن هذه العروض من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أو من خلال فروع شركة العثيم، كما قامت الشركة بإتاحة إمكانية طلب المنتجات وتوصيلها إلى المنازل بشكل سريع وآمن، ذلك الأمر الذي يفضله الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.
عروض العثيم الأسبوعية
- علبة مجدي فلفل أحمر ناعم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- علبة مجدي ملح ليمون 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- علبة حب دوار الشمس ليمون 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- علبة فشار ذرة أمريكي 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.
- علبة عدس زود أحمر كيلو واحد 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- كيلو جبن اسكندراني اسطنبولي 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- كيلو زيتون هالي اسباني أخضر 55 ريال سعودي بدلاً من سعر 62 ريال سعودي.
- كيلو مرتديلا أمريكانا بقر 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- كيلو جبن الوادي قريش 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 49 ريال سعودي.
- كيلو جبن دومتي 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.
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