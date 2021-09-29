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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات خيالية ليس لها مثيل تصل ل 50% في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية يستمر في عمل العروض والخصومات القوية والرائعة للغاية في الشهر الحالي، وهي تكون تحت شعار بأن السوق في أتم الاستعداد من أجل العودة إلى الدراسة والمدارس، حيث أنه يقوم بتوفير العديد من المنتجات التي يستهلكها الكثير من الأعمار في المدارس وغير هذا من المنتجات الثانية.
عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 55% على جميع منتجات المدارس وحتي نهاية سبتمبر
عروض العثيم السعودية
تعد خصومات العثيم من ضمن أكبر الأسواق التي لها دور في تقديم أكبر وأقوى العروض وأيضًا الخصومات الرائعة على الكثير من المنتجات الغذائية والسلع الغذائية وكذلك الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وغير هذا، التي يريد العديد من المواطنين معرفة هذه العروض حتى يحصلوا على جميع ما يريدونه.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على الثلاثة حبات من التونة من النوع الهناء يكون 12.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم سعر البرطمان حجم 825 جرام من الشوكولاتة من النوع نوتيلا يكون 22.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر مياه الشرب من النوع بيرين يكون 15.95 بدلًا من 21.75 ريال سعودي.
- سعر التسعمائة جرام من الطحينة من النوع الكسيح الذهبية تكون 19.75 بدلًا من 30.75 ريال سعودي.
- سعر الستمائة مل للشامبو من النوع دووف يكون 14.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.
- سعر الخمسة كيلو من الأرز البسمتي من النوع فيكتو يكون 24.95 بدلًا من 36.75 ريال سعودي.
عروض العثيم الأسبوعية
- خصومات العثيم اليوم سعر الكرتون من الدجاج ساديا الذي يكون مجمدًا يكون 125.95 بدلًا من 154 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر الربطة للزيت من النوع دوار الشمس يكون 24.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم سعر الخمسة كيلو جرام من صابون تايد البودر المركز يكون 31.90 بدلًا من 71.95 ريال سعودي.
- سعر العشرة كيلو جرام للأرز البسمتي من النوع المفخرة الكريمي يكون 41.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي.
- سعر المائتان جرام للجبن الموزاريلا من النوع اكلينا المبشور يكون 6.50 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من لحم العجل بدون عظام يكون 39.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
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