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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 20 وحتي 65% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض بنده السعودية يقع مقر شركة بنده الرئيسي في المملكة العربية السعودية وهي متخصصة في مجال التجزئة، كما أنها تعد من المتاجر التي تختص في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي تتواجد في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من أكبر السلاسل للمتاجر، التي يمكن وصولها تقريبًا مائتان متجر متواجدون في 44 مدينة.
عروض بنده تصل ل 70% اليوم على جميع المنتجات وحتي نهاية سبتمبر
عروض بنده السعودية
يحرص خصومات بنده على تقديم الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة للغاية، فيقوم الهايبر بتقديم هذه العروض أما أن تكون كل يوم أو كل أسبوع، كما أن كل عام يأتي إلى الهايبر نحو مائة وعشرون زبون لمتاجر بنده، حيث يتم توافر نحو أربعة مراكز تختص في التوزيعات الأساسية في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الفلافل الكبير الحجم 360 جرام يكون 6.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده سعر أصابع الدجاج والجبن كبير الحجم 250 جرام يكون 7.50 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده سعر زيت دوار الشمس عافية أو كانولا أولايت حجم 2 * 1.5 لتر يكون 34.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم سعر 13 كيلو من سكر الأسرة الناعم يكون 28.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- سعر البهارات من النوع إسناد يكون 11.95 ريال سعودي.
- سعر المطهر والمنظف من النوع جينتو حجم ثلاثة لتر يكون 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- سعر البخور الذكي (العود) يكون 24.95 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- عروض بنده اليوم سعر صابون السائل لليدين من النوع سنوفا حجم 2.2 لتر + 330 مل يكون 25.95 بدلًا من 42.25 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده سعر سائل غسل اليدين مضاد للبكتيريا سنوفا حجم 330 مل يكون 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده سعر شامبو للأطفال من النوع نونو حجم 500 مل يكون 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- سعر الزيت أو سائل الاستحمام من النوع نونو للأطفال بحجم 500 مل يكون 14.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من اللوز المحمص المغفشقر يكون 29.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الفستق الني الأمريكي يكون 55.95 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 20 وحتي 65% أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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