شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 20 وحتي 65% أقوى عروض السعودية

عروض بنده السعودية يقع مقر شركة بنده الرئيسي في المملكة العربية السعودية وهي متخصصة في مجال التجزئة، كما أنها تعد من المتاجر التي تختص في البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي تتواجد في مناطق الشرق الأوسط، وأيضًا فهي تعد من أكبر السلاسل للمتاجر، التي يمكن وصولها تقريبًا مائتان متجر متواجدون في 44 مدينة.

عروض بنده تصل ل 70% اليوم على جميع المنتجات وحتي نهاية سبتمبر

عروض بنده السعودية

يحرص خصومات بنده على تقديم الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة للغاية، فيقوم الهايبر بتقديم هذه العروض أما أن تكون كل يوم أو كل أسبوع، كما أن كل عام يأتي إلى الهايبر نحو مائة وعشرون زبون لمتاجر بنده، حيث يتم توافر نحو أربعة مراكز تختص في التوزيعات الأساسية في المملكة العربية السعودية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على سعر الفلافل الكبير الحجم 360 جرام يكون 6.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر أصابع الدجاج والجبن كبير الحجم 250 جرام يكون 7.50 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده سعر زيت دوار الشمس عافية أو كانولا أولايت حجم 2 * 1.5 لتر يكون 34.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سعر 13 كيلو من سكر الأسرة الناعم يكون 28.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

سعر البهارات من النوع إسناد يكون 11.95 ريال سعودي.

سعر المطهر والمنظف من النوع جينتو حجم ثلاثة لتر يكون 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

سعر البخور الذكي (العود) يكون 24.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية