قائمة بـ تردد قنوات الأطفال في الوطن العربي على جميع الأقمار الصناعية 2021

يبحث وباستمرار الآباء والأمهات عن الترددات الجديدة للأطفال، حيث كثر الفترة الأخيرة وجود العديد من قنوات الأطفال المختلفة، منها الترفيهي ومنها التعليمي سواء باللغة العربية أو بالإنجليزية، بالإضافة إلى توفير العديد من الأفلام والمسلسلات الخاصة بالأطفال مثل توم وجيري وبطوط وميكي ماوس وسبونج بوب، ونوفر لكم اليوم ولكل محبي الكارتون والأفلام والمسلسلات الكارتونية والأناشيد وأغاني الأطفال أشهر وأبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، كما ذكرنا يختلف محتوى كل قناة عن غيرها ولكن في النهاية هي تستهدف الأطفال وتقديم لهم أفضل محتوى على الإطلاق.

تردد قناة الأطفال توم وجيري الجديد تحديث سبتمبر 2021

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكن متابعة القناة على التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبونج بوب للأطفال

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش الجديدة للأطفال

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة هدهد للأطفال

التردد: 11641.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور الجنة الجديدة للأطفال

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي للأطفال

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي الجديدة للأطفال

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة مودي كيدز للأطفال

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كوجي للأطفال

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة دودو كيدز للأطفال

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سمسم للأطفال

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أطفال ومواهب للأطفال